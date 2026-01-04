Venezolanos se preguntan quién está a cargo mientras Trump afirma contacto con la vicepresidenta

CARACAS, Venezuela (AP) — Los venezolanos batallaban para entender quién está a cargo de su país después de que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro, derrocando al hombre fuerte que sobrevivió a un intento de golpe de Estado, varios motines del ejército, protestas masivas y sanciones económicas en la vasta nación de 29 millones.

"¿Qué pasará mañana?", preguntó Juan Pablo Petrone, residente de Caracas, la capital de Venezuela. Mientras el miedo se apoderaba de la ciudad, las calles se vaciaron rápidamente, salvo por las largas filas que serpenteaban desde los supermercados y las gasolineras. "¿Qué pasará dentro de una hora?".

El presidente Donald Trump hizo un anuncio sorprendente: Estados Unidos tomaría el control de Venezuela, quizás en coordinación con una de las colaboradoras más confiables de Maduro.

Delcy Rodríguez, quien es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, ha sido la vicepresidenta de Maduro desde 2018, supervisando gran parte de la economía venezolana, que depende fuertemente del petróleo, así como su temido servicio de inteligencia. El sábado, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que asumiera el cargo de presidenta interina.

"Esencialmente, ella está dispuesta a hacer lo que creemos necesario para lograr que Venezuela sea grande de nuevo", dijo Trump a los periodistas refiriéndose a Rodríguez, quien enfrentó sanciones de Estados Unidos durante la primera administración del republicano por su participación en el debilitamiento de la democracia venezolana.

En un gran desaire, Trump afirmó que la líder opositora María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz el año pasado, no cuenta con el apoyo para dirigir el país.

El presidente estadounidense afirmó que Rodríguez tuvo una larga conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que, según Trump, ella dijo: "Haremos lo que necesiten".

"Creo que fue bastante amable", añadió el mandatario. "No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela que no tenga en mente el bienestar del pueblo venezolano".

Altos funcionarios permanecen en sus puestos

Los principales funcionarios venezolanos parecían haber sobrevivido a la operación militar y mantenido sus trabajos, al menos por ahora. Hasta el momento no hay señales de que Estados Unidos esté dirigiendo Venezuela.

Rodríguez intentó proyectar fuerza y unidad entre las muchas facciones del partido gobernante, minimizando cualquier indicio de traición. En declaraciones en la televisión estatal antes de la decisión del tribunal, exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y denunció la operación de Estados Unidos como una flagrante violación de la carta de las Naciones Unidas.

"Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro", dijo Rodríguez, rodeada de altos funcionarios civiles y comandantes militares.

Buscando calmar al público nervioso, los funcionarios militares venezolanos adoptaron un tono desafiante en mensajes de video, arremetiendo contra Trump y prometiendo resistir la presión de Estados Unidos.

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", dijo el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, vestido con uniforme de combate.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, uno de los principales ejecutores de Maduro, instó a los venezolanos a salir a las calles para defender la soberanía del país.

"Estas ratas atacaron, pero se van a arrepentir toda su vida de lo que hicieron", dijo, refiriéndose a Estados Unidos.

Algunos venezolanos atendieron su llamado, manifestándose en apoyo al gobierno y quemando banderas estadounidenses en reuniones dispersas por Caracas el sábado.

Pero la mayoría de la gente se quedó en casa por miedo.

"Lo que está sucediendo no tiene precedentes", dijo Yanire Lucas, otra caraqueña, recogiendo pedazos de vidrio de una explosión en una base militar cercana que voló las ventanas de su casa.

"Todavía estamos tensos, y ahora no estamos seguros de qué hacer".

Sin señales de una transición política

Trump indicó que Rodríguez ya había sido juramentada como presidenta de Venezuela, según la transferencia de poder establecida en la Constitución. Sin embargo, la televisión estatal no ha transmitido ninguna ceremonia de investidura.

En su discurso televisado, Rodríguez no se declaró presidenta interina ni mencionó una transición política. Un rótulo en la parte inferior de la pantalla la identificaba como la vicepresidenta. No dio señales de que cooperaría con Estados Unidos y no respondió el sábado a una solicitud de comentarios.

"Lo que se está haciendo a Venezuela es una barbarie que violenta el derecho internacional", señaló. "Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar".

La Constitución venezolana también establece que se debe convocar a nuevas elecciones dentro de un mes en caso de ausencia del presidente. Pero los expertos han debatido si el escenario de sucesión se aplicaría aquí, dada la falta de legitimidad popular del gobierno y la extraordinaria intervención militar de Estados Unidos.

Fuertes lazos con Wall Street

Abogada educada en Reino Unido y Francia, Rodríguez ha representado la revolución iniciada por el fallecido Hugo Chávez en el escenario mundial desde hace mucho tiempo.

Ella y su hermano, Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional controlada por Maduro, tienen fuertes antecedentes izquierdistas nacidos de la tragedia. Su padre fue un líder socialista que murió bajo custodia policial en la década de 1970, un crimen que sacudió a muchos activistas de la época, entre ellos, un joven Maduro.

A diferencia de muchos miembros del círculo íntimo de Maduro, los hermanos Rodríguez no han sido acusados penalmente en Estados Unidos. Delcy Rodríguez ha desarrollado fuertes lazos con republicanos de la industria petrolera y de Wall Street que se opusieron a la idea de un cambio de régimen encabezado por Estados Unidos.

Entre sus interlocutores anteriores se encontraba el fundador de Blackwater, Erik Prince, y, más recientemente, Richard Grenell, enviado especial de Trump que intentó negociar un acuerdo con Maduro para lograr una mayor influencia de Estados Unidos en Venezuela.

Con un manejo fluido del inglés, Rodríguez a veces es presentada como una moderada bien educada en contraste con los militares radicales que tomaron las armas con Chávez contra el presidente democráticamente electo de Venezuela en la década de 1990.

Muchos de ellos, especialmente Cabello, son buscados en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y están acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Pero siguen teniendo influencia sobre las fuerzas armadas, el árbitro tradicional de las disputas políticas en Venezuela.

Eso presenta grandes desafíos para que Rodríguez afirme su autoridad. Pero algunos analistas esperan que los poderosos de Venezuela cierren filas, como lo han hecho antes.

"Estos líderes han visto el valor de mantenerse unidos. Cabello siempre ha tomado un segundo o tercer lugar, sabiendo que su destino está ligado al de Maduro, y ahora muy bien podría hacer eso de nuevo", dijo David Smilde, profesor de sociología en la Universidad de Tulane que ha realizado investigaciones sobre la dinámica política de Venezuela durante las últimas tres décadas.

Mucho depende del estado del ejército venezolano después del bombardeo de Estados Unidos, añadió Smilde. "Si ya no tiene mucho poder de fuego, es más vulnerable y está más disminuido".

Un aparente desaire a la oposición

Poco antes de la conferencia de prensa de Trump, Machado, la líder opositora, llamó a su aliado Edmundo González, un diplomático retirado al que muchos consideran el ganador de las disputadas elecciones presidenciales de 2024 en el país, para "asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe".

En una triunfante declaración, Machado prometió que su movimiento va a "poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

Añadió: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".

Trump pareció enfriar esos planes.

Al responder una pregunta sobre Machado, Trump fue directo: "Creo que sería muy difícil para (Machado) ser la líder", dijo, sorprendiendo a muchos venezolanos que esperaban que el discurso de liberación de Trump significara una rápida transición democrática.

"No tiene ni el apoyo ni el respeto dentro del país".

Machado no ha respondido a los comentarios de Trump.