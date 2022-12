Venezuela en alerta por influenza aviar en pelicanos

Las autoridades sanitarias venezolanas instaron el lunes a los pobladores de cinco estados costeros a informar inmediatamente la presencia de aves muertas por causas inusuales para evitar que un brote de influenza aviar detectado en pelícanos se extienda a las aves de granja.

Durante el fin de semana fueron avistados numerosos pelicanos muertos en playas, manglares, embarcaderos y árboles en varios municipios del estado nororiental de Anzoátegui, donde la semana pasada por primera vez en este país sudamericano se detectaron casos positivos de influenza aviar en pelícanos.

De manera preventiva, el gobierno venezolano declaró una alerta sanitaria por 90 días en los estados Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Miranda y la Guaira, localizados en la región central y oriental del país.

El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, indicó en un comunicado que el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral adelanta labores para evitar la propagación del virus entre aves de cualquier especie, en particular aquellas de consumo humano.

Entre las medidas adoptadas está la prohibición de movilizar aves vivas y huevos fértiles desde los estados en cuarentena así como su sacrificio ante la posibilidad de que hayan tenido contacto con aves infectadas, acotó el escrito.

Las autoridades venezolanas han dicho que los pelícanos infectados serían parte de las aves que llegan al país en su migración por el invierno en el norte del continente.

En Perú y Ecuador ya rige un alerta por un brote de influenza aviar.

La ausencia de aves vivas ya era visible en los mercados de Caracas.

"No sabía que había una alerta (sanitaria)", dijo Gabriela Medina, un ama de casa de 41 años que compró dos pollos en un mercado municipal de Caracas. "Sí me extrañó que para esta época del año no vi ni una sola gallina (viva) en el mercado".

Agregó que "para Navidad espero que el pollo o los huevos ahora no vayan a escasear también".

Las gallinas y pollos se cuentan entre los principales ingredientes del tradicional plato navideño venezolano llamado hallaca, un pastel de harina de maíz relleno de un guiso elaborado con varias clases de carne, vegetales y frutos.

La presencia de huevos en los anaqueles durante los últimos días del año, por su parte, suele reducirse drásticamente por el aumento de la demanda para la preparación de postres y por el incremento del sacrificio de gallinas para aprovechar la temporada de mayores ventas.