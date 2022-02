Veta Rusia resolución de ONU contra ataque

NACIONES UNIDAS.- Rusia vetó el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía a Moscú el cese inmediato de su ataque contra Ucrania y la retirada de todas las tropas, un revés que Estados Unidos y sus partidarios sabían que era inevitable pero que, según dijeron, pondría de manifiesto el aislamiento mundial de Rusia.

La votación fue de 11 a favor, con el voto en contra de Rusia y la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos, lo que mostró una oposición significativa pero no total a la invasión.

El fracaso de la resolución allana el camino para que sus proponentes pidan una rápida votación de una resolución similar en la Asamblea General de la ONU, de 193 miembros, donde no hay vetos. No hay noticias inmediatas sobre el calendario de la votación en la Asamblea.

La votación se retrasó dos horas, ya que EU y Albania, y sus partidarios gestionaron para conseguir que los países indecisos apoyaran la resolución.

"Pueden vetar esta resolución, pero no pueden vetar nuestras voces", dijo la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield a su homólogo ruso. "No pueden vetar la verdad. No pueden vetar nuestros principios. No pueden vetar al pueblo ucraniano".