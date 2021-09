Vicepresidente de Nacionales renuncia por vacunas

WASHINGTON (AP) — El vicepresidente de los Nacionales de Washington, Bob Boone, le ha informado al equipo su renuncia en lugar de cumplir con el requerimiento de vacunación contra el COVID-19 impuesto por la organización, dijo el miércoles una persona al tanto de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo no ha hecho un anuncio oficial.

Boone, de 73 años, ha estado con Washington desde 2004 y asumió su cargo actual de vicepresidente y asesor del gerente general Mike Rizzo después de la campaña de 2015. Entre 2006 y 2013 se desempeñó como asistente de la gerencia general y vicepresidente de desarrollo de jugadores.

El padre del manager de los Yanquis de Nueva York, Aaron Boone, fue un receptor cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas durante su trayectoria de 19 años en Grandes Ligas. Bob Boone también fue manager de los Reales de Kansas City y los Rojos de Cincinnati.

Washington ganó la Serie Mundial en 2019, el primer campeonato en la historia de la franquicia.

Los Nacionales señalaron que se les notificó a los empleados de la nueva política el 12 de agosto y tenían hasta el 26 de ese mes para presentar evidencia de un cuadro completo de vacunación, al menos una dosis o solicitar una exención.

"Como compañía, tenemos una responsabilidad de hacer todo lo posible para mantenernos seguros unos a otros y sentimos que requerir la vacunación era lo correcto para nuestros empleados y nuestra comunidad", dijo el equipo en un comunicado que fue difundido la semana pasada.

El Washington Post y el Washington Examiner fueron los primeros en reportar sobre el plan de Boone de renunciar al equipo.