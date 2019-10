Video 1444 de YouTube, el más terrorífico de Internet

Sabemos que las redes sociales están llenas de videos e imágenes que en ocasiones son muy descriptivas y se califican como no aptas para todo público.

Recientemente uno de estos videos se hizo viral en las redes sociales y causó polémica en YouTube, debido a que presenta una situación trágica: el suicidio de un joven.

El video llamado 1444, de acuerdo con lo dicho en Internet, fue subido por el propio chico a un grupo de Deep Web (la red profunda), para luego ser llevado por alguno o algunos usuarios a YouTube.

También se cree que fue nombrado 1444 para lograr evadir al algoritmo de YouTube y pudiera ser reproducido y visto por muchos, se habla de que al parecer estuvo en la red entre 4 y 6 horas, hasta que fue bloqueado y eliminado.

En las redes sociales en se ha difundido que la persona que aparece en el video 1444 es Gleb Korablev, del Liceo de Moscú No. 654, en Rusia, quien decidió quitarse la vida con un arma de alto calibre, al parecer un AK47 o un AR15.

Aunque hasta ahora los motivos para que tome esta decisión son desconocidos, se dice que al parecer fue por un problema con su novia.

De acuerdo con los que lograron ver el video 1444, el chico ruso dice al final "te conseguiré del otro lado. Sé que tienes mi número. Está bien, no pienses demasiado de mí. ¿Qué estaba diciendo? Ah, claro. ¡Adiós! ¡Adiós!".

Otro de los mito que surgió, fue que el video 1444 tiene una maldición, y afectará a quienes lo vieron y no comenten el día en que lo hicieron, algo parecido a lo que sucedía en la película El Aro.

Algunos youtubers famosos como Dross, o gRUNgerOFICIAL realizaron la explicación del video 1444, sin embargo, algunos de estos fueron censurados.

Existen aún muchas dudas acerca de este video y su protagonista, algunos comentan que podría ser un montaje, y aunque ya fue eliminado de las redes y YouTube, se pueden encontrar algunas imágenes en Internet.