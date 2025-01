Investigación del FBI sobre artefactos explosivos en el Capitolio

WASHINGTON (AP) — Un capítulo inquietante de la historia estadounidense sigue envuelto en un misterio: ¿Quién colocó unos artefactos explosivos afuera de las oficinas de los comités nacionales demócrata y republicano en Washington en la víspera del asalto al Capitolio?

Con la esperanza de obtener nuevas pistas del público, el FBI está liberando más información sobre su investigación de los artefactos explosivos, como una estimación de que el sospechoso no identificado mide aproximadamente 1,73 metros (5 pies y 7 pulgadas) de altura. La agencia también publicó un video previamente no divulgado del sospechoso colocando una de las bombas.

Cuatro años después, aún quedan muchas preguntas básicas sin respuesta. Para empezar, los investigadores no han determinado si el sospechoso es hombre o mujer. Tampoco han establecido un vínculo claro entre los artefactos explosivos y el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio por parte de una turba de seguidores de Donald Trump.

El FBI "no puede trabajar con suposiciones", puntualizó David Sundberg, director asistente a cargo de la oficina de campo del FBI en Washington.

"Al no poder confirmar la identidad del sospechoso, es muy difícil establecer definitivamente un motivo", comentó Sundberg a The Associated Press. "Por lo tanto, sería difícil para nosotros afirmar que hay un vínculo, aunque no podemos decir que no lo haya".

Ante la falta de pruebas más contundentes, los legisladores republicanos y los medios de comunicación de la derecha han promovido teorías de conspiración sobre los artefactos explosivos. Los representantes republicanos también han criticado las fallas de seguridad, y han cuestionado la razón por la que las fuerzas de seguridad no detectaron las bombas durante 17 horas.

"Seguimos enfocados en realizar una investigación utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición", dijo Sundberg. "Pero es nuestro deber seguir los hechos y las pruebas".

El FBI ha evaluado más de 600 pistas, revisado alrededor de 39.000 archivos de video y realizado más de 1.000 entrevistas durante los últimos cuatro años. Las imágenes muestran que el sospechoso llevaba una sudadera con capucha gris, una máscara en el rostro, guantes negros y un par de zapatos deportivos Nike Air Max Speed Turf negros y grises con un logo amarillo. La persona también llevaba o cargaba una mochila que contenía los artefactos.

Un video de vigilancia capturó al sospechoso colocando los artefactos explosivos cerca de las oficinas de los comités entre las 7:30 p.m. y las 8:30 p.m. del 5 de enero de 2021. Nadie resultó herido antes de que los artefactos fueran neutralizados, pero el FBI señaló que ambos dispositivos podrían haber sido letales.

Kamala Harris, entonces vicepresidenta electa, estaba dentro de las oficinas del CND cuando se encontró el artefacto explosivo afuera del edificio alrededor de la 1:05 p.m. del 6 de enero. Antes de que fuera desactivado, la caravana de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pasó por el edificio del comité mientras ella era evacuada del Capitolio, según los representantes republicanos.

Esta semana, el FBI dio a conocer un video de un minuto que muestra al sospechoso sentado en una banca del parque fuera del CND antes de colocar el primer artefacto allí alrededor de las 7:54 p.m. El sospechoso colocó el segundo artefacto alrededor de las 8:16 p.m., en un callejón detrás del CNR, dice el FBI.

El FBI también está liberando imágenes de primer plano del tipo de zapatillas Nike que llevaba el sospechoso. Se vendieron menos de 25.000 pares del mismo zapato entre agosto de 2018 y enero de 2021, según el FBI.

"Basándonos en la vestimenta, esas son probablemente la característica más notable o distintiva en cuanto a la ropa que llevaba el sospechoso", comentó Sundberg. "Esperamos que alguien pueda reconocer eso".

El FBI utilizó imágenes de vigilancia para rastrear los movimientos del sospechoso por Capitol Hill la noche del 5 de enero. El sospechoso inicialmente es capturado en video alrededor de las 7:34 p.m. en la intersección de First Street y North Carolina Avenue. El sospechoso fue visto por última vez en cámara alrededor de las 8:18 p.m. dirigiéndose hacia el este en Rumsey Court.

"El sospechoso en este caso hizo un muy buen trabajo cubriéndose en un momento en que esto no sería anormal, por lo que no llamó la atención", dijo Sundberg, refiriéndose al uso de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

El video del sospechoso estaba disponible de manera esporádica y a menudo de mala calidad, según Sundberg. La brecha de 17 horas entre la colocación y el descubrimiento de las bombas caseras dificultó la identificación de testigos potenciales, dijo.

Las autoridades anteriormente ofrecieron una recompensa de hasta 500.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso.

El presidente electo Trump, quien regresa a la Casa Blanca el 20 de enero, ha prometido repetidamente indultar a algunos o muchos de los alborotadores que asaltaron el Capitolio. Más de 1.500 personas han sido acusadas de delitos relacionados con el 6 de enero. Alrededor de 1.100 han sido declaradas culpables y sentenciadas. Más de 700 acusados recibieron condenas de prisión que van desde unos pocos días hasta 22 años.

Sundberg dijo que no espera que el cambio de administración altere el curso de la investigación de las bombas caseras del FBI.

"No sabemos quién es el sospechoso", agregó. "Y espero que continuemos trabajando en este caso hasta su conclusión lógica y identifiquemos a un sospechoso".