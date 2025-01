Renuncia de caricaturista en Washington Post

Una caricaturista renunció a su trabajo en el Washington Post después que un editor rechazó su viñeta en que aparecen Jeff Bezos, dueño del periódico y fundador de Amazon, y otros ejecutivos de medios inclinándose ante el presidente electo Donald Trump.

Ann Telnaes publicó un mensaje el viernes en la plataforma en línea Substack diciendo que había dibujado una caricatura mostrando a un grupo de ejecutivos de medios, entre ellos Bezos, inclinándose ante Trump al tiempo que le ofrecen bolsas de dinero.

Telnaes escribió que la viñeta tenía la intención de criticar a "los multimillonarios jefes de tecnología y medios que han estado haciendo todo lo posible por congraciarse con el presidente electo entrante Trump".

Varios ejecutivos, incluyendo Bezos, han sido vistos en el club Mar-a-Lago de Trump en Florida. Telnaes los acusó de tener lucrativos contratos gubernamentales y de actuar en busca de la eliminación de regulaciones.

Telnaes señaló que nunca antes una de sus caricaturas había sido rechazada debido a su mensaje inherente y que tal movimiento es peligroso para una prensa libre.

"Como caricaturista editorial, mi trabajo es responsabilizar a las personas poderosas e instituciones", escribió Telnaes. "Por primera vez, mi editor me impidió hacer ese trabajo crítico. Por eso he decidido dejar el Post. Dudo que mi decisión cause mucho revuelo y será desestimada porque soy solo una caricaturista. Pero no dejaré de defender la verdad al poder a través de mis caricaturas, porque como dicen ´La democracia muere en la oscuridad´".

La Asociación de Caricaturistas Editoriales Estadounidenses emitió un comunicado el sábado acusando al Post de "cobardía política" y pidiendo a otros caricaturistas que publicaran la viñeta de Telnaes con el hashtag #StandWithAnn (Apoyando a Ann) en muestra de solidaridad.

"La tiranía termina en la punta del lápiz", sostuvo la asociación. "Prospera en la oscuridad, y el Washington Post simplemente cerró los ojos y cedió como un boxeador aturdido".

La directora de comunicaciones del Post, Liza Pluto, proporcionó a The Associated Press el sábado una declaración de David Shipley, el editor de la página editorial del periódico. Shipley dijo en el comunicado que no está de acuerdo con la "interpretación de los eventos" de Telnaes.

Añadió que decidió eliminar la caricatura porque el periódico acababa de publicar una columna sobre el mismo tema que la viñeta y estaba a punto de publicar otra.

"No todo juicio editorial es reflejo de una fuerza maligna... El único sesgo era contra la repetición", reiteró Shipley.