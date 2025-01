Emotivo funeral de Jimmy Carter en Georgia

PLAINS, Georgia, EE.UU. (AP) — El largo adiós del público a Jimmy Carter comenzó el sábado en Georgia, donde el féretro del 39no presidente de Estados Unidos, cubierto con la bandera nacional, recorrió su pequeña ciudad natal y pasó por la granja de su infancia en su camino hacia Atlanta, donde ascendió en la escala política y basó su prolongado trabajo humanitario tras dejar la Casa Blanca.

Esos capítulos de su vida se hicieron presentes a lo largo de la primera fase de un funeral de Estado de seis días de duración que pretende combinar homenajes personalizados con la pompa ceremonial otorgada a los expresidentes. Carter, el expresidente más longevo del país, falleció el 29 de diciembre a la edad de 100 años.

"Fue un hombre increíble. Fue sostenido e impulsado por una mujer increíble", dijo su hijo James Earl "Chip" Carter III a los dolientes en el Centro Carter la tarde del sábado, refiriéndose a su padre y a la ex primera dama Rosalynn Carter, quien falleció en 2023. "Los dos cambiaron el mundo. Y fue increíble verlo tan de cerca."

Jason Carter, nieto de Carter y quien ahora preside la junta directiva del centro, dijo: "Es increíble lo que puedes lograr en cien años."

Los hijos, nietos y bisnietos de Carter acompañaron a su patriarca mientras su carroza fúnebre recorría primero el sábado su ciudad natal de Plains, que con unos 700 residentes no es mucho más grande que cuando Carter nació allí el 1 de octubre de 1924. La procesión se detuvo en la granja donde el futuro presidente trabajó junto a los aparceros de raza negra que trabajaban para su padre. La caravana continuó hacia Atlanta, deteniéndose frente al Capitolio de Georgia donde Carter fungió como senador estatal y gobernador reformista.

Finalmente, llegó a su última visita al Centro Presidencial Carter, que alberga su biblioteca presidencial y el Centro Carter, donde basó su defensa de la salud pública, la democracia y los derechos humanos tras dejar la Casa Blanca, estableciendo un nuevo estándar para lo que los expresidentes pueden lograr después de ceder el poder.

"Su espíritu llena este lugar", dijo Jason Carter a la asamblea que incluía algunos de los 3.000 empleados del centro en todo el mundo. "Ustedes continúan el vibrante legado vivo de lo que es el trabajo de la vida de mi abuelo", agregó.

Los portadores del féretro del sábado provenían del Servicio Secreto que protegió a los Carter durante casi medio siglo y una guardia de honor militar que incluía a miembros de la Marina para el único graduado de la Academia Naval de Estados Unidos que llegó a la Oficina Oval. Una banda militar tocó "Hail to the Chief" y el himno "Be Thou My Vision" para el comandante en jefe que también era un bautista devoto.

Su pastor personal de mucho tiempo, el reverendo Tony Lowden, recordó no a un presidente, sino al hombre frágil que pasó los últimos 22 meses en cuidados paliativos, "envuelto en una manta" que incluía las palabras del Salmo 23.

Chip Carter recordó "al jefe" al que tenía que pedir cita para ver en la Oficina Oval, pero también al padre que pasó todas las vacaciones de Navidad aprendiendo latín y enseñando a su hijo de octavo grado que había reprobado un examen. Cuando tomó ese examen nuevamente, el joven Carter dijo que lo aprobó con creces: "Se lo debía a mi padre, que pasó ese tiempo conmigo."

Jimmy Carter yacerá en reposo en el Centro Presidencial Carter desde las 7 p.m. del sábado hasta las 6 a.m. del martes, y el público podrá rendir homenaje durante todo el día.

Scott Lyle, un ingeniero que creció en Georgia pero ahora vive en Nueva York, fue uno de los primeros dolientes en rendir homenaje. Lyle dijo que se unió a Carter para construir viviendas con Hábitat para la Humanidad por primera vez en LaGrange, Georgia, en 2003. Desde entonces, ha viajado por el mundo para construir casas con el grupo.

"Tuve la oportunidad de ver lo que algunas personas no llegan a ver de cerca. Era un hombre increíble y se preocupaba por los demás. Él predicaba con el ejemplo", dijo Lyle, quien llevaba ropa de Hábitat con temática de Carter. "Y no puedo pensar en nadie más por quien quisiera hacer fila para rendir homenaje."

Los ritos nacionales continuarán en la capital de la nación y concluirán el jueves con un funeral en la Catedral Nacional de Washington, seguido por un regreso a Plains. Allí, el expresidente será enterrado junto a la que fuera esposa durante 77 años cerca de la casa que construyeron antes de su primera campaña al Senado estatal en 1962.

Los Carter vivieron casi toda su vida en Plains, salvo cuando hizo su servicio naval, cuando vivió cuatro años en la Mansión del Gobernador y cuatro años en la Casa Blanca. Mientras su carroza pasaba por la ciudad, los dolientes se alineaban en la calle principal, algunos sosteniendo ramos de flores y llevando prendedores con imágenes del expresidente y su sonrisa característica.

Willie Browner, de 75 años, describió a Carter como proveniente de una era pasada de la política estadounidense.

"Este hombre, pensaba en más que sólo en sí mismo", señaló Browner, quien creció en el pueblo de Parrott, a unos 24 kilómetros (15 millas) de Plains. Browner dijo que significaba "mucho" tener un presidente proveniente de un pequeño pueblo sureño como el suyo, algo que le preocupa que no sea probable que vuelva a suceder.

De hecho, Carter ayudó a planificar su propio funeral para enfatizar que su notable ascenso al escenario mundial fue debido a —y no a pesar de— sus profundas raíces rurales.

A lo largo de unas pocas cuadras en Plains, la caravana pasó cerca de donde los Carter dirigían el almacén de cacahuates familiar, y la pequeña casa donde su madre, una enfermera, había dado a luz a la futura primera dama en 1927. La carroza pasó por la antigua estación de tren que sirvió como sede de la campaña presidencial de Carter en 1976, un esfuerzo básico que dependía de la financiación pública, enano por las campañas presidenciales estadounidenses de mil millones de dólares del siglo XXI.

En la granja Carter, unos pocos docenas de guardabosques del Servicio de Parques Nacionales se formaron frente a la casa, que no tenía agua corriente ni electricidad cuando Carter era niño. La vieja campana de la granja sonó 39 veces en honor al lugar de Carter como el 39no presidente.

Al lado de la casa, aún queda la cancha de tenis que el padre de Carter, James Earl Carter Sr., construyó para la familia, un guiño a la mezcla de privilegio y vida rural dura que definió la crianza del futuro presidente. Carter trabajó la tierra durante la Gran Depresión, pero era propiedad del padre Carter, quien empleaba a los agricultores arrendatarios de raza negra circundantes durante la era de la segregación de Jim Crow.

Carter escribió y habló extensamente sobre esos años formativos y cómo la pobreza abyecta y el racismo institucional que vio influyeron en sus políticas gubernamentales y trabajo en derechos humanos.

Calvin Smyre, un exlegislador de Georgia, recordó ese legado el sábado en el Capitolio estatal. Smyre, quien es negro, dijo que la repudiación de Carter de la segregación racial permitió que las personas negras ejercieran poder en Georgia.

"Nos apoyamos en los hombros de personas valientes como Jimmy Carter", expresó Smyre. "Lo que hizo conmocionó y sacudió el terreno político aquí en el estado de Georgia. Y vivimos mejor gracias a eso."