Video muestra a policía de Wisconsin inmovilizando a alumna

KENOSHA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Autoridades escolares en Kenosha, Wisconsin, publicaron un video del sistema de vigilancia que muestra a un policía fuera de servicio presionando el cuello de una menor de 12 años con una rodilla para refrenarla durante una pelea en la cafetería de una escuela a la hora del almuerzo.

El Distrito Escolar Unificado de Kenosha publicó el viernes el video editado de la pelea ocurrida el 4 de marzo. En él se observa a Shawn Guetschow, al policía de Kenosha, interviniendo en la pelea y luego riñendo con la menor, antes de caer al suelo y golpearse la cabeza contra una mesa.

Luego, Guetschow, que trabajaba como guardia de seguridad en la escuela, presiona la cabeza de la niña contra el piso y coloca su rodilla en su cuello durante medio minuto aproximadamente, antes de esposarla y sacarla de la cafetería.

El padre de la niña, Jerrel Perez, solicitó que se presenten cargos penales contra Guetschow por utilizar un tipo de inmovilización prohibido para los agentes de la ley de Wisconsin desde el año pasado.

Perez comentó que su hija está en terapia y acude a un neurólogo para tratar sus lesiones.

En un principio, el distrito escolar puso a Guetschow en licencia con goce de sueldo. El martes, Guetschow renunció a su trabajo de medio tiempo como guardia de seguridad de la escuela, publicó el periódico Milwaukee Journal Sentinel.

En su carta de dimisión, Guetschow se quejó de que el distrito escolar no lo había apoyado y que el incidente ha representado una gran carga para su familia.

El distrito señaló al periódico que no proporcionará más detalles y no respondió a los mensajes dejados por The Associated Press el sábado.

En un comunicado, la policía de Kenosah informó que Guetschow sigue siendo empleado del departamento.

"Continuamos nuestra investigación, prestando atención cuidadosamente a todo el alcance del incidente", de lee en el comunicado. "No tenemos ninguna otra actualización en este momento".