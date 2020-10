Viral, simula caminata lunar para protestar por baches (VIDEO)

Tras la temporada de lluvias todos sabemos que debemos tener mucho cuidado al andar por las calles de las ciudades, pues los baches se convierten en parte del paisaje amenazando con ponchar una llanta o hacerle un daño peor a nuestros autos. Y, aun cuando no les pase nada, ¿no es horrible caer en uno de estos hoyos? Los mexicanos no estamos solos en las quejas por este problema y una muestra de ello es un artistas que decidió protestar simulando una caminata lunar.

Baadal Nanjundaswamy es una artista de la India que, cansado de ver los baches en su ciudad, creó una original manera de llamar la atención de las autoridades ante estos hoyos que además de dar una mala apariencia a las calles resultan un peligro para los ciudadanos.

Disfrazado como astronauta, Nanjundaswamy salió a una calle de la ciudad de Bangalore, en la India, y simuló estar caminando sobre la superficie de la Luna.

El video resulta muy original y real pues la calle en cuestión está llena de baches que simulan los cráteres lunares y, para darle un poco de drama, el hombre hace movimientos muy lentos y está acompañado de lo que parecen ser efectos especiales. Sin embargo, aclaró el artista, todo se filmó solo con un celular y fuer el mismo ambiente el que, de manera fortuita, le dio un toque dramático. Aunque la magia se rompe unos minutos después cuando se puede ver pasar a una moto y luego a un auto en la parte de atrás de la toma.

Baadal publicó el video en su cuenta oficial de Twitter y etiquetó a las autoridades de la ciudad para hacerles notar el mal estado en que se encuentran las calles y exigirles que las arreglen.

Vale la pena señalar que el video original se publicó en 2019 y que las autoridades, luego de verse presionadas por los cientos de retuits del video, arreglaron la calle. Sin embargo, en estas semanas volvió a tomar relevancia pues, al parecer, los ciudadanos de Bangalore están sufriendo otra vez los estragos de las calles afectadas y, por desgracia no están solos, los acompañamos en su dolor.

Otros casos que se han hecho virales

La "caminata espacial" no es la única manera en que el artista se ha quejado de la condición de su ciudad. En 2015 esculpió un cocodrilo de tamaño natural en el bache de una carretera. Y en 2017, con ayuda de una actriz, transformó la apariencia de un enorme bache con agua estancada convirtiéndolo en una piscina con una sirena en la orilla.

Y en México también tenemos un caso para recordar. En octubre de 2019 se hizo viral la creatividad de unos vecinos de la alcaldía Tláhuac que colocaron dos calaveras gigantes en los baches de la colonia Santa Cecilia, en la Ciudad de México.

Los esqueletos estaban tan bien armados que de verdad parecía que estaban rompiendo el pavimento para salir a las calles. La idea fue retomada en otros lugares como Ciudad Obregón, Sonora, en donde también se colocaron calaveras en los baches del Callejón de la Inclusión.

Con tantas lluvias que enfrentamos en las últimas semanas otra vez estamos sufriendo los baches, habrá que ver si las calaveras o alguna otra idea creativa se apodera de ellos en 2020.