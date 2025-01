Netanyahu afirma que Trump lo invitó a visitar la Casa Blanca el 4 de febrero

WADI GAZA, Franja de Gaza (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que el presidente estadounidense Donald Trump lo invitó a visitar la Casa Blanca el 4 de febrero, lo que lo convertiría en el primer gobernante extranjero en visitar Washington en el segundo mandato de Trump.

La visita se produce mientras Estados Unidos presiona a Israel y a Hamás para que continúen un alto al fuego que ha sido un respiro en la devastadora guerra en Gaza, que ya ha durado 15 meses.

Trump insinuó el lunes la próxima visita en una conversación con reporteros a bordo del Air Force One, pero no dio detalles. "Voy a hablar con Bibi Netanyahu en un futuro no muy lejano", dijo.

La reunión sería una oportunidad para que Netanyahu, que enfrenta una gran presión en casa, le recuerde al mundo el apoyo que ha recibido de Trump a lo largo de los años. Es probable que Netanyahu exhorte a Trump a no retener las entregas de armas como lo hizo el gobierno del expresidente Joe Biden.

Aun antes de asumir el cargo, Trump mandó a su enviado especial para el Medio Oriente, Steve Witkoff, a la región para ejercer presión, junto con el gobierno de Biden, para lograr el actual alto al fuego.

De conformidad con el acuerdo, más de 375.000 palestinos han cruzado hacia el norte de Gaza desde que Israel permitió su regreso el lunes por la mañana, señaló la ONU el martes. Esa cifra representa más de un tercio del millón de personas que huyeron en los primeros días de la guerra.

Muchos de los palestinos que caminaban por una carretera costera o cruzaban en vehículos tras pasar por inspecciones de seguridad veían por primera vez el devastado norte de Gaza bajo el frágil alto al fuego, que ahora está en su segunda semana.

Si sus hogares estaban dañados o destruidos, estaban decididos a montar refugios improvisados o a dormir al aire libre entre los enormes montones de concreto roto o en edificios peligrosamente inclinados. Tras meses de hacinamiento en sórdidos campamentos de tiendas o antiguas escuelas en el sur de Gaza, finalmente estarían en casa.

"Es mejor para nosotros estar en nuestra tierra que vivir en una tierra que no nos pertenece", dijo Fayza al-Nahal mientras se preparaba para salir de la ciudad sureña de Jan Yunis hacia el norte.

Hani Al-Shanti, desplazado de la Ciudad de Gaza, esperaba sentirse en paz con lo que encontrara, "incluso si es un techo y paredes sin muebles, incluso si no hay techo".

Según el alto al fuego, la próxima liberación de rehenes retenidos en Gaza y de prisioneros palestinos bajo custodia israelí está programada para el jueves, seguida de otro intercambio el sábado.

En la primera fase de seis semanas del alto al fuego, se deberían liberar un total de 33 rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra, junto con más de 1.000 prisioneros palestinos.

Israel informó esta semana que una lista proporcionada por Hamás confirmó los temores de que ocho de los 33 rehenes a ser liberados habían muerto, lo que provocó un nuevo dolor a las familias israelíes que han presionado al gobierno para alcanzar un acuerdo y llevar a todos a casa antes de que se acabe el tiempo.

El martes, uno de los primeros rehenes en ser liberados bajo el actual alto al fuego, que es el segundo en lo que va de la guerra, compartió un vistazo de la vida en cautiverio.

Naama Levy, de 20 años, escribió en redes sociales que pasó la mayoría de los primeros 50 días sola antes de reunirse con otros soldados secuestrados de su base militar el 7 de octubre, así como con otros cautivos civiles.

"Me dieron fuerza y esperanza", escribió. "Nos fortalecimos mutuamente hasta el día de nuestra liberación, y también después".

Se mantuvo el aumento en la ayuda humanitaria enviada a Gaza, de conformidad con el alto al fuego.

"Tan solo en esta última semana, unos 4.200 camiones cargados de ayuda han entrado en la Franja de Gaza tras ser sometidos a inspecciones", dijo la viceministra de Relaciones Exteriores de Israel, Sharren Haskel.

Según el acuerdo, deberán entrar 600 camiones de ayuda por día.