Vladimir Guerrero Jr. y su situación con los Azulejos

DUNEDIN, Florida, EE.UU. (AP) — Vladimir Guerrero Jr. contempla entrar a la agencia libre al final de la temporada, luego del vencimiento de su plazo el martes para alcanzar un acuerdo de larga duración con los Azulejos de Toronto.

El dominicano de 25 años había indicado durante la temporada baja que frenaría las negociaciones al momento de presentarse a los entrenamientos de primavera. Fue lo que hizo el martes.

"No llegamos a un acuerdo. Ellos estaban en un punto y yo estaba en otro, pero son cosas que pasan y uno tiene que entender el negocio", dijo el cuatro veces All-Star. "El equipo y mis agentes estuvieron negociando, pero no llegaron a nada. Estoy dando esta entrevista para que durante el año no me tengan que hacer más preguntas sobre eso".

"Los números quedaron un poco lejos y no encontramos un punto medio", explicó. "Yo nunca he dicho que he querido salir de aquí. Ahora estamos en el punto de que tendrán que competir (con los demás 29 equipos) para traerme de vuelta".

Guerrero tiene un contrato de un año por 28,5 cinco millones de dólares y asoma como el mejor agente libre en el mercado, un año después de que su compatriota Juan Soto firmó un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años con los Mets de Nueva York.

"No estoy pensando en mi agencia libre, estoy pensando en este año y lo que tenemos que hacer este año con el equipo que tenemos", acotó Guerrero. "Quiero enfocarme sólo en el béisbol, pero tampoco quiero que mis compañeros tengan que cargar con eso".

Guerrero bateó para .323 la temporada pasada con un OPS de .940, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas.

"Trabajamos muy duro y la motivación sigue ahí", dijo el gerente general de los Azulejos Ross Atkins. "Estoy seguro de que cada pensamiento, idea que tuvimos —cada dólar que teníamos— fue comunicado. Pero estamos obviamente decepcionados de no haberlo logrado. ... No cambia nuestro deseo. Sin duda estaremos motivados y seguiremos motivados".

Guerrero se formó en el sistema de Toronto, debutó en las Grandes Ligas en 2019 y acumula un promedio de .288, un OPS de .863, 160 jonrones y 507 carreras impulsadas.

Su padre, Vladimir Guerrero, es miembro del Salón de la Fama y nueve veces All-Star. También fue votado como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2004.