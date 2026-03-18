Wall Street cae tras Fed mantener tasas de interés en 2024

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones se desplomaron el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que un informe indicó que la inflación se encaminaba a empeorar incluso antes de que la guerra con Irán provocara un repunte de los precios del petróleo. Eso, y los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hicieron que Wall Street viera menos posibilidades de obtener las tasas de interés más bajas que tanto le gustan.

Fed mantiene tasas de interés en 2024 pese a presiones inflacionarias

El S&P 500 cayó 1.4%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones bajó 1.6% y el compuesto Nasdaq retrocedió 1.5%.

Las pérdidas se profundizaron después de que la Fed decidió mantener estable su principal tasa de interés, en lugar de reanudar los recortes destinados a impulsar el mercado laboral y la economía. Los funcionarios de la Fed todavía prevén un recorte más para finales de 2026, pero Powell indicó que esas proyecciones podrían valer menos de lo habitual debido a cuánta más incertidumbre existe sobre la inflación y la economía.

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Impacto del conflicto en Irán sobre precios del petróleo y economía global

Sobre lo que ocurrirá con los precios del petróleo, Powell indicó que "simplemente no lo sabemos", ni cuánto tiempo tardarán los aranceles de Estados Unidos en trasladarse por completo a todo el sistema.

En el caso del petróleo, el precio de un barril de crudo Brent saltó de alrededor de 70 dólares antes de la guerra a 107.38 dólares el miércoles, tras un alza de 3.8% respecto del día anterior. El precio de un barril del crudo de referencia de Estados Unidos llegó a casi 99 dólares antes de cerrar en 96.32.

Los precios del petróleo se han disparado porque la guerra ha alterado la industria energética del golfo Pérsico. La televisión estatal de Irán informó el miércoles que la República Islámica atacaría infraestructura de petróleo y gas en Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos luego de que instalaciones asociadas a su yacimiento marino de gas natural South Pars fueran atacadas.

Si las interrupciones mantienen altos los precios del petróleo y el gas durante mucho tiempo, podrían crear una ola de inflación para la economía global.

Un informe publicado el miércoles por la mañana mostró que las presiones inflacionarias ya estaban aumentando antes de que comenzara la guerra. Señaló que la inflación a nivel mayorista en Estados Unidos se aceleró inesperadamente el mes pasado hasta 3.4%.

Es probable que cifras como esas hayan sido factores para que la Fed se mantuviera sin cambios el miércoles. Un recorte de tasas daría un impulso a la economía y a los precios de las inversiones, y el presidente estadounidense Donald Trump lo ha estado exigiendo. Pero tasas de interés más bajas también empeorarían la inflación.

Solo un miembro del comité de políticas de la Fed quería bajar las tasas en esta ocasión, y el resultado fue 11-1 a favor de mantenerlas estables.

Powell comentó que la regla general ha sido que la Fed pase por alto los saltos en los precios del petróleo, ya que podrían resultar sólo temporales, pero indicó que eso funciona únicamente si las expectativas de inflación futura no se disparan por sí mismas. También señaló que varios funcionarios de la Fed rebajaron sus pronósticos de recortes de tasas este año de dos a uno.

Eso llevó a los operadores a rebajar sus propias expectativas de un único recorte de tasas por parte de la Fed este año. Ahora apuestan a una probabilidad de 49% de que ocurra, frente a la probabilidad de 95% que veían hace un mes, según datos de CME Group.

Eso hizo subir los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió de 4,20% a 4,26%. Antes de la guerra con Irán se ubicaba en 3.97%.

El oro volvió a caer por debajo de 5 mil dólares la onza después de bajar 2.2% y cerrar en 4,896.20. Está por debajo de lo que estaba al inicio de la guerra, pese a su reputación como refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Como no paga nada a sus propietarios, el oro empieza a verse menos atractivo para los inversionistas cuando los bonos del Tesoro están pagando más intereses.

En Wall Street, Macy´s subió 4.7% después de reportar utilidades e ingresos más sólidos en el último trimestre de lo que esperaban los analistas.

Pero General Mills cayó 3% después de que la empresa detrás de las marcas Pillsbury, Progresso y Wheaties reportó una ganancia más débil en el último trimestre de lo que esperaban los analistas. El director general Jeff Harmening está invirtiendo en sus marcas con la esperanza de impulsar el crecimiento, y mantiene su pronóstico de ganancias para todo el año fiscal.

Al cierre, el S&P 500 cayó 91.39 puntos hasta 6,624.70. El Dow bajó 768.11 unidades hasta 46,225.15, y el compuesto Nasdaq se hundió 327.11 puntos hasta 22,152.42.