Wall Street sufre caída por conflicto bélico en Irán

NUEVA YORK (AP) — Las acciones se hundían el viernes mientras se desvanecían las esperanzas en Wall Street de un posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año debido a la guerra con Irán.

El S&P 500 bajó 0,8 % y se encaminaba a su cuarta semana consecutiva de pérdidas, la racha más larga de este tipo en un año. El promedio industrial Dow Jones bajaba 228 puntos, o 0,5%, hasta el mediodía, hora del Este, y el compuesto Nasdaq caía 1,1 %.

Las acciones en Estados Unidos cedieron bajo el peso de los rendimientos que se disparaban en el mercado de bonos. El aumento en los rendimientos encarecerá las tasas hipotecarias y otros créditos para los hogares y las empresas en Estados Unidos, lo que desacelera la economía, y presionarán a la baja los precios de todo tipo de inversiones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han aumentado desde que comenzó la guerra debido a que el conflicto podría provocar un aumento a largo plazo en los precios del petróleo y el gas natural que impulse la inflación.

Las preocupaciones han llegado a ser tan altas que los operadores han cancelado casi todas sus apuestas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés este año, según datos de CME Group. Algunos incluso creen que la Fed podría subir las tasas en 2026, lo que era un escenario casi impensable antes del inicio de la guerra.

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"Creo que sacudiría al mercado", dijo Ann Miletti, jefa de inversiones en acciones de Allspring Global Investments, refiriéndose a las alzas de tasas. Pero también afirmó que, si los precios del petróleo se mantienen altos durante mucho tiempo, probablemente arrastrarían tanto a la economía que la Fed no consideraría la posibilidad de subir las tasas.

Una baja en las tasas de interés daría un impulso a la economía y a los precios de las inversiones, y es algo que el presidente Donald Trump ha exigido airadamente. Antes de la guerra con Irán, los operadores apostaban fuertemente a que la Fed recortaría las tasas al menos dos veces este año.

Pero la reducción de las tasas también corre el riesgo de empeorar la inflación. Y los inversionistas ahora ven poco margen para que los bancos centrales de todo el mundo recorten las tasas de interés para ayudar a sus economías. Además de la Reserva Federal, los bancos centrales de Europa, Japón y Reino Unido también mantuvieron estables sus tasas de interés esta última semana.

Las preocupaciones del viernes se produjeron mientras los precios del petróleo seguían oscilando. Un barril de crudo Brent, el referente internacional, sumó 0,6%, alcanzando 109,31 dólares después de borrar una baja matutina. El crudo de referencia en Estados Unidos subió 1% hasta 96,48 dólares por barril.

El precio del Brent ha zigzagueado con fuerza hasta alcanzar esa cifra desde alrededor de 70 dólares por barril antes de que comenzara la guerra. Se han producido grandes oscilaciones de una hora a otra mientras los mercados financieros intentan calcular cuánto durará la guerra y cuánto daño hará a la producción de petróleo y gas en el Golfo Pérsico.

El mercado bursátil de Estados Unidos suele recuperarse relativamente rápido de conflictos pasados en Oriente Medio y en otros lugares, siempre y cuando los precios del petróleo no se mantengan demasiado altos durante demasiado tiempo. Dichos precios aún no están en un punto de bandera roja, dijo Miletti, pero "nos estamos acercando si la duración es lo suficientemente larga".

"Si dentro de tres meses estamos en una situación similar, no solo yo sino muchos otros inversionistas seremos mucho más cautelosos", afirmó. Si bien las empresas pueden ajustarse a aumentos graduales en los precios del petróleo, la experta señaló que están menos capacitadas para cambiar rápidamente sus modelos de negocio después de que un pico se convierta en una nueva normalidad a largo plazo.

En Wall Street, Super Micro Computer cayó 27,2% y ayudó a arrastrar al mercado bursátil de Estados Unidos a la baja. El gobierno estadounidense acusó a un vicepresidente sénior de la empresa y a otras dos personas afiliadas a ella de conspirar para contrabandear a China miles de millones de dólares en servidores informáticos que contenían chips avanzados de Nvidia.

La empresa dijo que ha cooperado con la investigación y no está acusada en la imputación. Puso a sus dos empleados acusados en licencia administrativa y terminó su relación con un contratista acusado.

Del lado ganador de Wall Street estuvo FedEx, que subió 1,6% después de obtener una ganancia mucho más fuerte para el último trimestre de lo que los analistas esperaban.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó al 4,36% con respecto al 4,25% a última hora del jueves y desde apenas 3,97% antes de que comenzara la guerra. Es un movimiento significativo para el mercado de bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que sigue más de cerca las expectativas sobre lo que hará la Fed, se disparó a 3,88% con respecto a 3,79% a última hora del jueves y está cerca de su nivel más alto desde el verano.

Fuera de Wall Street, los índices cayeron en Europa tras sus desplomes del jueves. Los índices también se hundieron en China, aunque el Kospi de Corea del Sur sumó 0,3%.