Zar disminuiría presencia de ICE en Minnesota

Minneapolis.- La administración Trump podría reducir el número de agentes migratorios en Minnesota, pero solo si las autoridades estatales y locales cooperan, dijo el jueves el zar de la frontera del presidente, señalando que tiene "cero tolerancia" hacia los manifestantes que agreden a los agentes federales o impiden su operación.

Tom Homan habló con los periodistas por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis tras el tiroteo fatal del manifestante Alex Pretti el fin de semana, el segundo este mes por agentes federales que llevan a cabo la operación. Sus comentarios se produjeron después de que el presidente Donald Trump pareciera señalar una disposición a aliviar las tensiones en el área de Minneapolis y St. Paul y mientras la administración terminaba sus operaciones más intensas en Maine.

Homan enfatizó que la administración no está retrocediendo en sus acciones contra la inmigración ilegal y advirtió que los manifestantes podrían enfrentar consecuencias si interfieren con los efectivos federales.

Pero pareció reconocer que ha habido errores. "No quiero escuchar que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es nunca perfecto", dijo.

Homan insinuó la posibilidad de reducir muchos de los aproximadamente 3.000 agentes federales que participan en la operación, pero pareció vincular eso a la cooperación de los líderes estatales y locales ya una reducción en lo que describió como interferencia de los manifestantes.

"La reducción va a suceder basándose en estos acuerdos. Pero la reducción puede suceder aún más si la retórica de odio y el impedimento y la interferencia se detuvieron. Ninguna organización de agencias es perfecta. Y el presidente Trump y yo, junto con otros en la administración, hemos reconocido que ciertas mejoras podrían y deberían hacerse", dijo.