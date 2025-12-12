Zelenski analiza plan de paz presentado por EU

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo el jueves que los negociadores están lidiando con la cuestión de la posesión territorial en las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia, incluyendo el futuro de la región oriental de Donetsk en Ucrania y la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, una de las 10 plantas atómicas más grandes del mundo.

Zelenski reveló detalles de las discusiones en curso antes de entrar en conversaciones urgentes el jueves con mandatarios y funcionarios de unos 30 países que apoyan los esfuerzos de Kiev para obtener condiciones justas en cualquier acuerdo para detener casi cuatro años de combates.

Zelenski dijo que Ucrania presentó un plan de 20 puntos a Estados Unidos el miércoles, con cada punto posiblemente acompañado de un documento separado que detalla los términos del acuerdo.

Rusia ha hecho en los últimos meses un esfuerzo decidido para ganar el control de todas las partes de Donetsk y la vecina Luhansk, que juntas conforman la valiosa región industrial del Donbás en Ucrania.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ucrania no acepta la rendición del Donbás, dijo Zelenski, será "un resultado justo".