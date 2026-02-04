Zelenski cifra en 55 mil el número de soldados muertos en guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.
"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", declaró Zelenski en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.
A esa cifra, el presidente ucraniano señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".
