Zelenski critica a la Cruz Roja por no estar presente en la zona siniestrada ocupada

Kiev, 8 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó en su discurso a la nación de anoche al Comité Internacional de la Cruz Roja por no haber establecido operaciones de rescate en la zona ocupada por Rusia afectada por la destrucción de una presa en el sur de Ucrania.

“Necesitamos que organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja se unan inmediatamente a la operación de rescate y ayuden a la gente en la parte ocupada de la región de Jersón”, dijo Zelenski en referencia a la provincia ucraniana en la que se ha producido la catástrofe.

Zelenski dijo también que “cada persona que muere es una sentencia para la arquitectura internacional existente y las organizaciones internacionales que se han olvidado de salvar vidas”.

“Que no haya organizaciones internacionales en la zona del desastre ahora significa que no existen en absoluto, que no funcionan”, agregó el jefe del Estado ucraniano, que explicó asimismo que el Gobierno de Kiev ha hecho “todas las solicitudes necesarias” al respecto.