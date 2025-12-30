Zelenski rechaza dichos de Putin

Berlín, Ale.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

Frente a esas afirmaciones, Zelenski defendió que su país "no está tomando medidas" que puedan debilitar "la labor de la diplomacia".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan", subrayó el jefe de Estado ucraniano.

Por su parte, el presidente de EU, Donald Trump, criticó el presunto ataque ucraniano denunciado por Moscú pero desmentido por Kiev, a una residencia del presidente ruso Vladimir Putin.

"No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado", dijo Trump.