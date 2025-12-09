logo pulso
Mundo

Zelenski se reúne con aliados

En Londres revisan el plan estadounidense para Ucrania

Por AP

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Londres, Ing.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunió el lunes con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido en Londres, en una muestra de apoyo europeo a Kiev en lo que describieron como un "momento crítico" en el esfuerzo liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo conversaciones con Zelenski, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial en el número 10 de Downing Street, para intentar fortalecer la posición de Ucrania en medio de la creciente impaciencia del presidente estadounidense Donald Trump.

"Los líderes coincidieron en que ahora es un momento crítico y que debemos continuar aumentando el apoyo a Ucrania y la presión económica sobre Putin para poner fin a esta guerra bárbara", dijo la oficina de Starmer en un comunicado.

"Esto es lo más lejos que hemos llegado en cuatro años, y damos la bienvenida al hecho de que estas conversaciones continúan a todos los niveles", declaró el portavoz de Starmer, Tom Wells, añadiendo: "No hay una línea recta entre el conflicto y la paz". Indicó que el "trabajo intensivo" continuará en los próximos días, aunque "todavía hay cuestiones pendientes".

Sobre las garantías de seguridad, Zelenski dijo que las principales preguntas a resolver son: "¿Qué pasará si después del fin de la guerra, Rusia inicia otra agresión? ¿Para qué estarán preparados los socios? ¿Con qué podría contar Ucrania?".

Las respuestas a estas preguntas "deben estar en el núcleo de las garantías de seguridad para Ucrania", afirmó el presidente ucraniano sobre la situación de su país.

