Zelensky busca apoyo en Europa tras ataques de Rusia

KIEV, Ucrania (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, visitó este miércoles Noruega en la primera etapa de una gira por Europa, en un intento por reforzar el apoyo internacional a Kiev, tras una nueva serie de ataques mortales lanzados por Rusia.

Durante la madrugada del miércoles, y hasta entrada la mañana, Rusia lanzó un masivo bombardeo que dejó al menos siete muertos y causó apagones generalizados en varias regiones ucranianas. Según las autoridades, un jardín de infantes en el este del país también resultó dañado.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa, que está por cumplir cuatro años, han perdido fuerza en las últimas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el martes una reunión prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, al considerar que no quería una "reunión desperdiciada".

Zelensky se reunió este miércoles en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stre, y tiene previsto visitar Suecia, Bruselas y Londres.

En Suecia, el mandatario ucraniano visitará la ciudad de Link' ping, sede del grupo de defensa Saab, fabricante del avión de combate Gripen, entre otros sistemas armamentísticos.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, entre la noche del martes y la mañana del miércoles, Rusia lanzó 405 drones y 28 misiles contra el país, la mayoría de los cuales fueron interceptados. Las autoridades confirmaron que al menos siete personas murieron a causa de los ataques.

En Kiev hubo múltiples explosiones durante la noche y columnas de humor se elevaban sobre la capital.

Zelensky afirmó que los bombardeos demuestran que Rusia "no siente suficiente presión por prolongar la guerra". También denunció que un jardín infantil en la región de Járkov fue alcanzado, y mostró imágenes de rescatistas evacuando a niños del edificio, con ventanas destruidas y parte de la fachada colapsada.

Los ataques también afectaron infraestructura energética y dejaron a miles de personas sin calefacción ni electricidad en pleno otoño, según el Ministerio de Energía de Ucrania.

Moscú confirmó los bombardeos y aseguró que apuntaban a instalaciones energéticas utilizadas por el ejército ucraniano, incluso con misiles hipersónicos Kinzhal, como represalia por ataques previos contra infraestructuras civiles en Rusia.

Trump había anunciado su intención de reunirse con Putin en Budapest en un plazo de dos semanas, tras lo que calificó como una "llamada productiva" para impulsar el fin del conflicto. Sin embargo, el martes canceló esos planes, argumentando que no deseaba asistir a una reunión que no generara resultados concretos.

Aun así, el Kremlin dejó abierta la posibilidad de retomar los preparativos. Consultado sobre los comentarios del mandatario estadounidense, el portavoz presidencial Dmitri Peskov respondió: "Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin".

Trump se ha mostrado cada vez más frustrado ante la negativa del Kremlin de aceptar un alto al fuego, y no ha logrado convencer a Putin de ceder en sus demandas máximas.

Ambos líderes se reunieron previamente en una cumbre en Alaska en agosto, sin lograr avances hacia un acuerdo de paz.

Durante su paso por Oslo, Zelensky expresó su respaldo a la propuesta de Trump de utilizar las líneas del frente actuales como base para unas futuras negociaciones con Moscú, aunque dudó de que Putin acepte tal planteamiento.

Tanto Ucrania como sus aliados europeos han rechazado repetidamente cualquier llamado a ceder territorio.