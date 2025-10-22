Zafarrancho entre ICE y neoyorquinos

Una redada de control migratorio contra vendedores en la famosa Canal Street de la ciudad de Nueva York se volvió caótica la tarde del martes, cuando transeúntes y manifestantes confrontaron a agentes federales e intentaron impedir la operación.

La confrontación entre los agentes y cientos de neoyorquinos enfurecidos tuvo lugar a lo largo de una concurrida vía comercial que ha sido durante mucho tiempo un centro del mercado no tan clandestino de la ciudad donde se venden copias de bolsos de diseñador, relojes, perfumes y gafas de sol, así como teléfonos y otros productos electrónicos.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que los agentes llevaban a cabo una operación de control contra vendedores de “productos falsificados” cuando “alborotadores que gritaban obscenidades se volvieron violentos y obstruyeron las labores de las fuerzas del orden, lo que incluyó impedir el paso de vehículos y agredir a los agentes”.

Alrededor de las 4 de la tarde, un reportero observó a docenas de agentes federales mientras realizaban uno de varios arrestos en el área, deteniendo a un vendedor ambulante que, aparentemente, comercializaba fundas de teléfonos inteligentes adornadas.

Un grupo de manifestantes rodeó a los agentes, que llevaban el rostro cubierto, e intentó impedir el paso de su vehículo para que no se marchara mientras gritaban “Fuera el ICE de Nueva York” y otras consignas.