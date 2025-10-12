Zelensky solicita a Macron más misiles y defensas aéreas

KIEV, Ucrania, octubre 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky mantuvo una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron, donde enfatizó la necesidad de Ucrania de contar con más sistemas de defensa aérea y misiles.

"Agradezco a Francia su compromiso con la protección de la vida. Le informé de nuestras necesidades prioritarias, principalmente sistemas de defensa aérea y misiles. Rusia está aprovechando la oportunidad, ya que Oriente Medio y los asuntos internos de cada país están recibiendo la máxima atención", declaró Zelensky en X.

El mandatario agregó que "los ataques rusos se han vuelto aún más cobardes".

"Hemos debatido cómo contrarrestar esta situación. En particular, estamos trabajando para ampliar la iniciativa Purl para la compra de armas. También hemos coordinado nuestros contactos con otros socios y nuestras iniciativas diplomáticas para las próximas semanas. Estamos trabajando para aumentar la presión sobre Rusia", agregó.

