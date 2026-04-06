Zoológico chileno organiza búsqueda de huevos de Pascua para animales

SANTIAGO, Chile (AP) — Háganse a un lado, niños: esta búsqueda de huevos de Pascua es sólo para animales del zoológico.

En el zoológico privado más grande de Chile, varios de sus residentes —suricatas, monos, lémures y otros— buscaron el domingo su comida, presentada como golosinas con temática de huevos de Pascua.

La "búsqueda de huevos" es un evento anual en el Bioparque Buinzoo, en la capital del país, Santiago, pensado para entretener a los visitantes y estimular el comportamiento natural de búsqueda de alimento en diversas especies.

Los cuidadores colocaron pequeñas bolsas decoradas como huevos de Pascua, pero rellenas de carne, en los recintos de pequeños felinos, tales como los caracales, que saltaron a las ramas de los árboles para conseguir sus bocadillos.

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Una suricata tenía una canasta con huevos colocada entre unas rocas en su recinto. A los monos y lémures se les dieron frutas escondidas en bolsas de papel marrón decoradas con orejas de conejo.

El director del zoológico, Ignacio Idalsoaga, explicó que en la naturaleza, estos animales pasan gran parte de su vida buscando comida, por lo que el zoológico quiso recrear ese comportamiento.

Los premios y bocadillos no eran huevos de chocolate, añadió en tono tranquilizador, sino alimentos que los animales comerían en su hábitat natural.

El evento anual se ha llevado a cabo en los últimos 16 años, agregó Idalsoaga. Este año, las ovejas también tuvieron que buscar sus bolitas de alimento dentro de una esfera colorida con agujeros.