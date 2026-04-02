Zoológico Ichikawa agradece donaciones para mono Punch

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La fama del mono "Punch" capturó la atención de millones de internautas al viralizar el rechazo que sufre de su manada en el

y la tierna manera en que encontró refugio en un orangután de peluche, continúa siendo de lo más comentado en la web.

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Tras algunas críticas hacia las instalaciones de la zona botánica donde se encuentra el mono viral, la institución lanzó unapara que los fans de "Punch" pudieranEl objetivo de laes mejorar la infraestructura delque recibe diariamente a miles de visitantes y las zonas donde habitan los animales en general.La gran convocatoria que tuvo la "de Punch", bajo el hashtagreunió a numerosas voces en redes sociales para mejorar el estilo de vida del pequeño macaco.A pesar de que la iniciativa estará vigente hasta el 31 de mayo, elagradeció a los admiradores de "Punch", pues en tan solo 10 días lograron recaudar más de 120 mil dólares.Por medio de un informe sobre el estado de las donaciones, el Zoológico realizó la siguiente mención al detallar que al 29 de marzo habían recibido, lo que se traduce a más de 120 mil dólares: "Expresamos nuestroa todos los que han realizado una donación", se lee en el comunicado.Cabe mencionar que poco a poco, elha mejorado en suen la manada y, aunque unos días son mejores que otros, "Punch" continúa acaparando los reflectores con su simpatía.