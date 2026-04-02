Zoológico Ichikawa agradece donaciones para mono Punch
El zoológico de Ichikawa recaudó más de 120 mil dólares para mejorar las áreas de chimpancés y el bienestar del mono Punch.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- La fama del mono "Punch" capturó la atención de millones de internautas al viralizar el rechazo que sufre de su manada en elZoológico de Ichikawa y la tierna manera en que encontró refugio en un orangután de peluche, continúa siendo de lo más comentado en la web.
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Tras algunas críticas hacia las instalaciones de la zona botánica donde se encuentra el mono viral, la institución lanzó una convocatoria internacional para que los fans de "Punch" pudieran realizar donaciones.
El objetivo de la recaudación de fondos es mejorar la infraestructura del área de chimpancés que recibe diariamente a miles de visitantes y las zonas donde habitan los animales en general.
La gran convocatoria que tuvo la "Guía para simpatizantes de Punch", bajo el hashtag #GoPunch reunió a numerosas voces en redes sociales para mejorar el estilo de vida del pequeño macaco.
A pesar de que la iniciativa estará vigente hasta el 31 de mayo, el Zoológico de Ichikawa agradeció a los admiradores de "Punch", pues en tan solo 10 días lograron recaudar más de 120 mil dólares.
Por medio de un informe sobre el estado de las donaciones, el Zoológico realizó la siguiente mención al detallar que al 29 de marzo habían recibido 19.432.600 yenes, lo que se traduce a más de 120 mil dólares: "Expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han realizado una donación", se lee en el comunicado.
Cabe mencionar que poco a poco, el mono bebé ha mejorado en su proceso de adaptación en la manada y, aunque unos días son mejores que otros, "Punch" continúa acaparando los reflectores con su simpatía.
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