Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York

Un zorro rojo de 5 kg fue encontrado en un buque de carga y ahora está bajo cuidado veterinario en el zoológico del Bronx.

Por AP

Marzo 11, 2026 08:39 p.m.
NUEVA YORK (AP) — Este polizón en verdad fue astuto como un zorro.

Un zorro rojo de alguna manera logró colarse en un buque de carga que partió desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York, donde el animal se encuentra actualmente bajo el cuidado del Zoológico del Bronx.

El animal, un macho de 5 kilogramos (11 libras) luce en buen estado de salud luego de los primeros análisis, indicó el zoológico el miércoles.

"Parece que se está adaptando bien", señaló Keith Lovett, director de programas animales del zoológico. "Ha pasado por mucho".

Se desconoce cómo fue que el animal subió a un barco cargado de automóviles, el cual partió el 4 de febrero desde Southampton, según el zoológico. El barco llegó al Puerto de Nueva York y Nueva Jersey el 18 de febrero y las autoridades llevaron al animal al zoológico al día siguiente. Se calcula que tiene unos 2 años.

Los representantes del zoológico no estaban seguros de cómo y cuándo fue que se descubrió la presencia del animal. Agencias gubernamentales vinculadas al puerto no respondieron de momento a un mensaje en busca de detalles.

La especie, cuyo nombre formal es Vulpes vulpes, es común en Europa, Asia, Norteamérica y partes de África. El zoológico buscará un hogar permanente para este zorro una vez que supere más controles de salud.

Por ahora se encuentra en el centro veterinario del zoológico. Al ser omnívoro, recibe una dieta de verduras, proteínas y comprimidos similares a croquetas.

