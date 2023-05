2022 el año más violento para la prensa con 16 periodistas asesinados

A-AA+

CULIACÁN, Sin., mayo 16 (EL UNIVERSAL).- La representante en México de Reporteros sin Frontera, Balbina Flores Martínez dijo que el año 2022 ha sido el más violento contra la prensa, con 16 periodistas asesinados en el país, en once casos se documentó que sus muertes violentas se derivaron de sus actividades profesionales.

En el marco del sexto aniversario del homicidio del cofundador del Semanario Río Doce, Javier Valdez Cárdenas, sobre el que estableció que se sigue esperando que sea esclarecido en su totalidad, en virtud que el autor intelectual aún no es castigado.

Al participar en el Panel Desafíos de los Mecanismos de Protección, celebrado en el salón Constituyentes del Congreso del Estado consideró que falta aún voluntad política en dotar de recursos suficientes y de personal capacitado, para que los organismos de Protección a Periodistas y luchadores sociales puedan actuar con eficiencia.

Señaló que es necesario y urgente revisar los esquemas de trabajo, para que éstos, fortalezcan sus vínculos con otras áreas, como es las Fiscalías, las Secretarias de Seguridad, entre otras, puesto que no se percibe coordinación o esta es ineficiente.

Balbina Flores observó que los mecanismos de protección a periodistas en América Latina, no fueron creadas en forma gratuita, puesto que estas surgieron a partir de un contexto de violencia, el primero de ellos nació en Colombia.

Citó que de hecho el mecanismo mexicano, tiene un formato y una estructura muy similar a los contenidos colombianos y lo mismo sucede en países como Brasil y Honduras que por cierto, las cuatro naciones concentran el noventa por ciento de las denuncias de violencia contra la prensa y activistas de los derechos humanos.

La representante en México de Reporteros sin Fronteras expresó que para los periodistas nacionales, su condición labor cada vez se deteriora, tienen menos garantías, por lo que se tiene que trabajar en varias líneas para mejorar sus condiciones, en un ambiente de seguridad.