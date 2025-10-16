logo pulso
Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Nacional

26,311 viviendas censadas por lluvias en México

Más de 800 servidores de la nación recorren casa por casa para censar las viviendas damnificadas

Por El Universal

Octubre 16, 2025 08:38 p.m.
26,311 viviendas censadas por lluvias en México

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, con corte al 15 de octubre, se tiene un avance de 26 mil 311 viviendas censadas por servidores de la nación en 58 municipios, como parte del Censo de Bienestar que se realiza casa por casa en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

A través de una tarjeta informativa, Montiel Reyes indicó que "trabajaremos en las zonas afectadas el tiempo que sea necesario para apoyar a la población y llegaremos a todos los rincones donde se necesite censar a la población".

En ese sentido, la titular de Bienestar encabezó los trabajos del Censo de Bienestar desde Poza Rica, Veracruz, donde participan más de 800 servidores de la nación recorriendo casa por casa para ver las afectaciones ocasionadas en los domicilios con motivo de las lluvias de las últimas fechas.

Aunado a ello, señaló que en las cinco entidades donde se realiza el censo más de 3 mil servidores de la nación recorren las calles de las zonas afectadas para realizar el censo y colocan el sello de Vivienda Censada.

Además, agregó que, a la fecha, se han visitado 13 municipios en Veracruz; 17 en Hidalgo; 15 en Puebla; 7 en Querétaro; y 6 en San Luis Potosí.

Asimismo, explicó que, como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), se establecieron 15 campamentos para los servidores de la nación, procedentes de las 32 entidades del país, donde todos los días entregan los formatos de censos.

