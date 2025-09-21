27 fallecidos por explosión de pipa en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se mantiene en 27 el número de fallecidos tras la volcadura y posterior explosión de una pipa que transportaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Asimismo, en su corte matutino, la dependencia capitalina detalló que 18 personas continúan hospitalizadas y otras 39 ya fueron dadas de alta.

Entre las personas que perdieron la vida se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la "abuela heroína" por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.

