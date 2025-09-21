Irá De la Fuente a sesión de la Asamblea General

El Canciller de México, juan ramón de la Fuente, , confirmó ayer su asistencia en los trabajos del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “En representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participará a partir de este lunes 22 en el segmento de Alto Nivel del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York”, explicó la Secretaría Como parte de esta visita de trabajo, el Canciller De la Fuente intervendrá en el debate general de la Asamblea General, participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países, detalló la SRE. SinEmbargo