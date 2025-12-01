43 aspirantes se postulan para la titularidad de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), 43 personas se registraron en el Senado de la República como aspirantes a ocupar la titularidad de este órgano, vacante desde el pasado 27 de noviembre.

La Cámara de Senadores emitió esa tarde, al final de la sesión en donde se validó en fast track la renuncia de Gertz Manero, la convocatoria pública para nombrar nuevo titular de la FGR.

Entre los requisitos, se establece que la persona aspirante debe contar con Licenciatura en Derecho de antigüedad mínima de 10 años al día de la convocatoria y "contar con buena reputación y compromiso de valores democráticos", entre otros requisitos.

De las 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública, sólo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República y actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República.

Ellos son los 43 aspirantes a fiscal General de la República

Esta es la lista completa de aspirantes a la FGR difundida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como la entidad federativa donde residen.

Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Ciudad de México

Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez, Ciudad de México

Ernestina Godoy Ramos, Ciudad de México

César Mario Gutiérrez Priego, Ciudad de México

Hamlet García Almaguer, Ciudad de México

Arturo Altamirano González, Ciudad de México

Olimpia Griselda Puente Pineda, Ciudad de México

Enrique Díaz Contreras, Ciudad de México

Mirna Lucía Grande Hernández, Ciudad de México

Alan Joseph Colín Perea, Ciudad de México

Israel Arteaga Monroy, Ciudad de México

Juan Carlos Ortiz Gausin, Estado de México

Tulio Aurelio Rangel, Guanajuato

Juan Adrián Guerrero Luna, Querétaro

David Borja Padilla, Guerrero

Miguel Nava Alvarado, Querétaro

Félix Roel Herrera Antonio, Tabasco

José de Jesús Ruiz Munilla, Ciudad de México

Carlos Higinio Lledias Saavedra, Puebla

Gregorio Apreza Herrera, Guerrero

Richard Urbina Vega, Ciudad de México

Alfredo Méndez Ortiz, Ciudad de México

Jorge Nader Kuri, Ciudad de México

Roberto Bonifacio Mazón García, Estado de México

Aureliano José Cruz, Estado de México

Eric Felipe Avelino Jaramillo González, Estado de México

Omar Isidro Vicente, Oaxaca

Luis Manuel Pérez De Acha, Ciudad de México

Victor Hugo Galicia Sánchez, Estado de México

Carlos Emigdio Arozqueta Solís, Hidalgo

Daniel Quirarte Fonseca, Baja California Sur

Leopoldo Burruel Huerta, Ciudad de México

Ricardo Peralta Saucedo, Ciudad de México

Gerardo Márquez Guevara, Coahuila

Luz María Zarza Delgado, Estado de México

Alfredo Barrera Flores, Puebla

Maribel Bojorges Beltrán, Estado de México

José Inés Betancourt Salgado, Guerrero

Sandra Luz González Mogollón, Veracruz

Juan Manuel Crisanto Campos, Puebla

Edgardo Josué Guzmán Espíndola, Ciudad de México

Iván Rivera Mendiola, Estado de México

Rubén Barragán Tejeda, Jalisco

Algunos perfiles son el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer. El académico y abogado Jorge Nader Kuri y el excandidato a ministro de la SCJN, César Mario Gutiérrez Priego.

De los 43 participantes, la Jucopo del Senado seleccionará al menos 10 candidaturas para enviarlas al Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, la Presidenta elegirá una terna que deberá ser presentada ante la Cámara de Senadores, para continuar con el proceso de elección de la persona titular de la FGR.