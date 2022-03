95% de feminicidios los perpetran conocidos de las víctimas: GCDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que en el 95% de los feminicidios que ocurren son por personas conocidas de las víctimas, ex pareja, familiares, y amigos principalmente hombres.

"Quiero recordarles que en el caso del feminicidios en el 95% de los casos son personas conocidas, ex pareja, la pareja, algún familiar, algún amigo o amiga, amigo principalmente son hombres, así que es muy importante que se acerquen al apoyo preventivo si es que han sido víctimas de violencia y al mismo tiempo el trabajo que ha realizado la Fiscalía para hacer las detenciones necesarias".

En conferencia de prensa, Sheinbaum comentó que la Fiscalía de Feminicidios, a cargo de Herrera Roman, ha realizado un trabajo importante que ha tenido coordinación con los colectivos de mujeres para entender el problema y así detener a los responsables.

"En el caso de la Alerta de Género hay tres temas que vamos a fortalecer, uno es la atención de las Lunas y las Abogadas de las Mujeres, (...) las lunas son los centros de atención a las mujeres para distintos temas y particularmente para temas de violencia familiar o temas de género se han rescatado a muchas mujeres que sufre violencia en sus hogares... y por otro lado el trabajo de la Fiscalía General de Justicia para que no haya impunidad en los casos de feminicidios que la fiscal (Ernestina Godoy) está por presentar algunas estadísticas".

A pregunta expresa si aún existe cifra negra por feminicidios, Claudia Sheinbaum aseguró que toda muerte violenta de una mujer, la FGJ abre la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, pero sin en el transcurso hay elementos de que no sea por esa causa cambia el delito.

"(Se catalogaban) Ese fue el caso de Lesvy, si se acuerdan; o sea, terrible; o sea, se demostró inclusive, ya, el feminicidio y, en su momento, la Procuraduría General de Justicia lo cataloga como suicidio. Entonces, esto es algo muy importante que ha hecho la fiscal general de Justicia, no esconder y, al contrario, perseguir cualquier homicidio de una mujer que sea por causa violenta como feminicidio".

---Pide que marcha sea pacífica

Por otro lado, la Jefa de Gobierno hizo un llamado a las manifestantes que quieran participar en las marchas por el Día Internacional de la Mujer que lo hagan de manera pacífica, y que estarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gobierno para buscar diálogo con las participantes.

"En el caso de las manifestaciones, evidentemente, a todas las mujeres que quieran participar, se les respeta. En el caso de una servidora pública, tienen que verlo, ahí, con la Contraloría General, si quiere participar; pero creo que lo más importante es este llamado a las manifestaciones pacíficas. Esa es nuestra convicción, así lo creemos y, como siempre, estamos –junto con Secretaría de Seguridad Ciudadana– buscando siempre el diálogo y la mejor forma... y Secretaría de Gobierno, para la defensa de los Derechos de las Mujeres que es, finalmente, en donde todas estamos de acuerdo".