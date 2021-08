A 3 días del paso de "Grace" por Yucatán, colonias permanecen sin luz

Después de casi 72 horas del paso del huracán Grace a tierras yucatecas, vecinos de varias colonias de Mérida, mostraron su disgusto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que continuaban sin el servicio, por lo que hicieron fogatas nocturnas y colocaron carteles en sus mismas casas protestando contra la paraestatal.

Más de una decena de colonias han tenido el mismo reporte, como: San José Tecoh, Emiliano Zapata Sur, Vergel, Brisas, Pensiones, Cinco Colonias, entre otras, y algunas demarcaciones de Kanasín.

En prácticamente todos los sectores de la ciudad, la carencia del servicio causó indignación entre los vecinos, quienes cerraron calles para externar su molestia contra la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), a la que culparon de retrasos en la reconexión del suministro.

Es el caso de la colonia Ampliación Nueva Mulsay, en el poniente de la ciudad, los afectados bloquearon una vía tras tres días sin servicio de energía eléctrica. Prendieron fogatas y quemaron llantas.

"Hay gente de la tercera edad que está sufriendo porque está enferma, hay niños y si ahorita se están dando cuenta, hasta duermen en la intemperie, ¿a cuenta de qué? Lo que nos molesta es que vemos de ese lado y de ese lado tienen luz, y nosotros de este lado, estamos en penumbras", clamó Guadalupe Koh, una de las afectadas.

Con llantas, cuerdas y ramas, los afectados bloquearon la calle 110 entre 67-F y 67-E de esa colonia, al tiempo que enseñaron las firmas que recabaron para hacer notar la cantidad de afectados por esta situación que, según los quejosos, alcanzó los 800 usuarios.

Varios de los vecinos criticaron que la Comisión Federal no tenga la capacidad para atender el problema. "Tres días estuve llame y llame, hasta que una de mis hijas me dijo, voy a ir a reportarlo. Se trabó el cable del poste y eso no han podido venir a ver. Nunca te contestan el 071 y dicen que es el primer mundo. ¡Imagínese que fuera el tercero!", cuestionó Rosa Canché, otra de las afectadas.

Los colonos aseguraron que el corte energético afectó sus establecimientos, así como los productos que expenden en ellos, lo que derivó en pérdidas económicas importantes. También muchos usuarios perdieron sus "despensas" que tenían en sus refrigeradores.