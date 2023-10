Ahora se cuida más al pueblo en materia de seguridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que ahora, bajo su gobierno, se cuida más al pueblo en materia de

que en sexenios pasados.El jefe del Ejecutivo federal destacó la creación de la Guardia Nacional (GN), a la cual se han sumado más de 120 mil elementos.Hay que seguir combatiendo la delincuencia, seguir haciendo trabajo para evitar la violencia, todo lo que estamos haciendo."Imagínense, cuando llegamos al gobierno no existía la Guardia Nacional; ahora son 120 mil elementos de la Guardia Nacional. Ahora se cuida más al pueblo que antes", declaró.El presidente López Obrador señaló que en cinco años, su gobierno ha entregado 12 millones de becas para estudiantes, y destacó la creación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro."Dos millones 600 mil jóvenes están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa para que el joven que no está estudiando, no tiene trabajo, se le contrata para que se capacite en una tienda, en un taller, en una pequeña fábrica y se le paga un salario mínimo, incluso se le otorga un seguro médico del IMSS, todo esto para que se forme y tenga posibilidad de quedarse a trabajar donde lo están capacitando, y ha funcionado muy bien el programa."Y voy a repetirlo: en cinco sexenios, antes de que llegáramos nosotros, cinco sexenios, 30 años, antes del 18, cinco gobiernos neoliberales les destinaron a los jóvenes siete mil millones de pesos en 30 años. Y nosotros, que no cumplimos cinco años, todavía, de gobierno, hemos destinado 100 mil millones de pesos sólo en ese programa; no estoy incluyendo las becas, sólo Jóvenes Construyendo el Futuro".