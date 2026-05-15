Estudiante causa pánico en la UASLP

CIUDAD VALLES.- Un estudiante del Campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) portaba un arma y con apoyo de la Guardia Civil Estatal fue desalojado de las instalaciones escolares.

La mañana de este jueves, el campus de la Universidad más al sur del Estado vivió una jornada única, en la que la presencia policiaca se extendió por la máxima casa de estudios, debido a un llamado a los servicios de emergencia que apuntaban a que un alumno había ingresado a la Facultad con un arma en la mano.

Luego de la inspección de elementos de la Guardia Civil Estatal, el joven demostró que el arma que otros habían percibido como de fuego, en realidad era de aire, es decir de formato deportivo.

Para no dejar el ambiente enrarecido en la Facultad, la GCE, en concordancia con la dirección de la escuela escoltaron al joven fuera del Campus.

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Poco después, la UASLP dio a conocer un comunicado en el que apacigua cualquier preocupación de los padres de familia respecto de la seguridad dentro del Campus y aclara que habrá sanciones al estudiante portador de la pistola de aire.