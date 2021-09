"A diferencia de ellos, soy una persona honesta", dice "Miss Moni"

Mónica García Villegas, "Miss Moni", exdirectora y dueña del colegio "Enrique Rébsamen", dijo que se considera, a diferencia de los padres de los niños que murieron en el sismo de 2017, "una persona honesta y honorable".

"Miss Moni" fue sentenciada a 31 años de cárcel, por el homicidio culposo de 26 personas, entre ellas 19 de ellos menores de edad, que murieron en dicho colegio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo con información de Ciro Gómez Leyva, Mónica García Villegas ofreció una entrevista telefónica en la que indica que los padres usaron testimonios falsos y que dieron un giro mercantil al caso.

"Hoy después de haber escuchado los testimonios de los padres, sus verdades a medias, sus mentiras mal intencionadas y conceptuadas, me considero a diferencia de ellos, sin duda alguna, una persona honesta y honorable".

"Hablan de corrupción, cuando han presentado falsos testimonios, cuando se han puesto de acuerdo para fortalecer sus mentiras, cuando han presentado pruebas manipuladas. A todas luces, tristemente, los padres le dieron un giro mercantil a toda esta situación".

También, contestó que si ella pudiera cambiar algo de lo que pasó el 17 de septiembre sería que en vez de caminar a su oficina lo hubiera hecho hacia la escuela.

"Creo que el hubiera no existe. Sin embargo la respuesta podría ser que aquel día en vez de caminar hacia mi oficina, hubiera caminado en dirección a la primaria y probablemente ese grupo de segundo y su maestra no se hubieran salido del salón, esos pequeños también hubieran podido salvarse".

--"No tengo por qué pedirles perdón": Mónica García Villegas

El 14 de octubre de 2020 cuando recibió sentencia, "Miss Moni" se negó a pedir perdón a los padres de los niños que fallecieron en el Colegio Rébsamen.

"No tengo por qué pedirles perdón, soy inocente", fueron las palabras que Mónica García Villegas, externó a los padres de los niños.

En agosto de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer un aumento en la sentencia que le había sido dictada.

Magistrados de la Tercera Sala Penal aumentaron la condena a 36 años, cuatro meses y dos días de prisión, además, Miss Moni, deberá pagar una multa de cerca de 143 mil pesos a cada una de los deudos de las víctimas por concepto de reparación de daño.

Según el expediente del caso y con base en lo que se demostró durante el juicio contra la imputada, la Fiscalía de la Ciudad de México acreditó que el tercer nivel del Colegio Rébsamen, donde la otrora directora del plantel habilitó sus oficinas con diversas irregularidades.

De acuerdo con lo que las autoridades lograron comprobar, la negligencia en la documentación y edificación del centro educativo fueron claves para que éste colapsara durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017.

La directora y dueña del Colegio "Enrique Rébsamen" fue capturada y remitida al penal de Santa Martha Acatitla en mayo del 2019, tras 19 meses de esconderse y vivir en varios "refugios".

Sobre "Miss Mónica" había una recompensa de 5 millones de pesos que la entonces Procuraduría local ofreció a quien proporcionara información fidedigna que llevara a su detención, lo que aceleró la participación ciudadana. También era buscada con una ficha roja en 176 países por la Interpol.