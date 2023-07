A luz del día, roban piedras labradas en Dzilam González, Yucatán

A-AA+

DZILAM GONZÁLEZ, Yuc., julio 1 (EL UNIVERSAL).- En una audaz acción a plena luz del día, un grupo de hombres perpetró el robo de piedras de este municipio de la zona oriente de Yucatán. Se trata de piedras labradas en la zona protegida del "Cerro de Dzilam González", ubicado a menos de 80 metros del palacio municipal de esta localidad.

Según testigos, a pesar de que ese sitio está cerca de las oficinas de la Policía Municipal, las autoridades no intervinieron mientras varias camionetas llegaron al lugar y se llevaron las valiosas piezas arqueológicas.

El acto delictivo fue registrado en una fotografía captada por un ciudadano que observó a distancia el hurto. Gracias a su difusión, ahora se ha dado a conocer el daño que se está causando al patrimonio cultural de la localidad.

El cerro, situado en la calle 22 entre 19 y 17, alberga vestigios arqueológicos que han sido reconocidos por la arqueología maya desde hace más de 150 años.

El municipio de Dzilam González ha sido identificado como una zona rica en vestigios arqueológicos, pero desafortunadamente no es la primera vez que sufre actos de saqueo.

Estas acciones han provocado una disminución en el esplendor de los edificios principales y, en algunos casos, su completa desaparición.

La ubicación de estos sitios históricos dentro de una población moderna, a unos 80 km al noreste de la ciudad de Mérida, ha contribuido a su vulnerabilidad.

Ante el reciente robo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que inició una investigación para esclarecer los hechos.

Existe la posibilidad de que se haya incurrido en omisiones por parte del alcalde, Christian Carrillo Baeza, quien hasta el momento no ha proporcionado información sobre lo sucedido en su municipio.

La comunidad espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas del robo y tomar las medidas necesarias para prevenir futuros actos de saqueo.

El "Cerro de Dzilam González" es considerado un símbolo de la historia y la identidad de la localidad, por lo que su preservación resulta vital para las generaciones presentes y futuras, según admitieron autoridades del ramo arqueológico.