"A mí que me investiguen": Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo se dijo dispuesto a cualquier investigación en su contra y afirmó que "si hay algún secretario que presuntamente esté involucrado con el crimen organizado que lo investiguen; a mí también que me investiguen".

Así respondió Blanco Bravo a las referencias encontradas por el equipo de la periodista Carme Aristegui en los archivos extraídos por los hackactivistas de Guacamaya, que exhibe supuestas alianzas entre grupos criminales y altos funcionarios de su administración.

En esos documentos, adjudicados a la Secretaría de la Marina Armada de México, se lee que los actuales secretarios de Gobierno y de Desarrollo Social, Samuel Sotelo Salgado y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, así como el ex subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guizar Nájera, además del fiscal general Uriel Carmona Gándara, éste último designado por el exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, tienen vínculos con la delincuencia organizada.

"Yo tengo principios, mi mamá me dio educación y me enseñó a irme siempre con la derecha", expresó y habló de las detenciones que este gobierno ha realizado lo que, en su opinión, no se hizo en las pasadas administraciones.

Blanco Bravo consideró que se debe verificar la veracidad de los documentos que se han filtrado y lamentó que se use este tema para desprestigiar al gobierno. "Imagínate, hablan de Samuel Sotelo, que es un pan de Dios", dijo y manifestó que aún faltan dos años para que concluya su administración, por lo que no descarta que haya más "ataques" en su contra y hacia su gobierno, por parte de diversos personajes políticos.

El gobernador reiteró que nunca se reunirá con el crimen organizado y anunció que continuará en la misma línea de no pactar y muestra de ello son las detenciones de los principales generadores de violencia en la entidad, de los cuales faltan por detener a otros tres miembros de la delincuencia que operan en la entidad, sostuvo.