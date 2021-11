A Morena no le quedó de otra que posponer discusión de Reforma: PAN

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, sostuvo que a Morena no le quedó otra alternativa que posponer la dictaminación de la Reforma Eléctrica, debido a que se dieron cuenta que nos les alcanzan los números.

"Creo que ellos sacaron un ábaco, contaron las bolitas y vieron que no les alcanzaba, por eso se va a debatir, finalmente la van a presentar y no hay plazo que no se cumpla", declaró entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

Romero Herrera indicó que ve con buenos ojos la propuesta del aplazamiento, toda vez que se requiere un amplio debate.

"Los promoventes, el oficialismo, ya dejaron claro que lo quieren posponer, nosotros lo vemos bien porque sí se ocupa un debate amplio, verdaderamente escuchar todas las voces, y no solamente de los grupos parlamentarios, sino también de los especialistas, a ellos es a los que tenemos que escuchar para que lleguemos a la mejor de las conclusiones", indicó.

El legislador albiazul aclaró que "desde el día uno, para el PAN es imposible votar la Reforma Eléctrica en sus términos".

"Porque consideramos que atenta contra un modelo de país que pretende tener libre competitividad, y porque echa al suelo lo mucho o poco que hayamos avanzado en mediambientalismo como país. Por eso se requiere el debate amplio", concluyó.

"Va para diciembre, así se requiera extraordinario"

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, insistió en que la Reforma Eléctrica será avalada en San Lázaro en este año, antes de que concluya el primer periodo ordinario en diciembre, aún si para ello se requiere un periodo extraordinario.

"Haremos lo posible por que por lo menos en la Cámara la estemos sacando en diciembre. Si no, valoraremos también un periodo extraordinario. Lo voy a platicar con el Senado de la República; pero estamos en tiempo", declaró.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, reiteró que es falso que el debate de la eléctrica se haya pospuesto hasta abril de 2022, sino que la ruta de trabajo contempla que para esa fecha sea avalada ya en ambas cámaras y en al menos 17 congresos locales; "Entonces, todo este proceso concluye el 15 de abril. Lo que nosotros nos estamos proponiendo es que el último congreso esté aprobándolo hacia el 13 - 14 de abril, en el Congreso Estatal, y que podamos tener la declaratoria de reforma constitucional hacia el 15 de abril".

Mier Velasco dijo que es la oposición quienes están declarando que el dictamen en San Lázaro se pospuso hasta abril del próximo año, para adjudicarse una medalla que no existe.

"Es una estrategia política, eso lo entiendo, no me asusta, es normal. Nosotros no nos distraemos en eso. Nosotros tenemos el compromiso que a más tardar el 15 de abril esté concluido el proceso de reforma eléctrica con la participación de los congresos de los estados", indicó.

También descartó que existan presiones por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque no descartó buscarlos para sostener una reunión en la materia.

"Ellos pensaban que íbamos a atentar contra la inversión, no lo es. Lo único que piden es que el capítulo que establece que no puede haber corrupción en el sector eléctrico se garantice en México. Vamos a valorar para ver si tenemos un acercamiento, pero nosotros somos un país soberano", expresó.

Finalmente, reiteró que mañana se creará el plan de trabajo para que inicie el proceso de Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica.

"Nuevamente invitamos a los dueños, a los altos ejecutivos, directivos de las empresas generadoras de energía, para que acudan, que nos digan, de cara a los mexicanos, si lo que estamos planteando como reforma de la industria eléctrica contraviene lo que establece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; sí contraviene la libre competencia, si es cierto que no pretendemos, como va a ser, mejorar la calidad de la energía eléctrica, que sea limpia, que sea barata, que haya transición energética en México", concluyó.