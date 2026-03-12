¿A qué hora es más recomendable cargar gasolina en época de calor?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La

de este combustible ha provocado que los conductores busquen aprovechar cada litro al máximo.Sin embargo, muchas personas no saben que lapuede influir directamente en su, especialmente durante. En Autopistas te contamos cuál es elpara cargaren temporadas calurosas para que te rinda más.¿A qué hora es más recomendable cargaren época de calor?De acuerdo con la(CAMe), elpara cargares por la tarde, específicamente después de las 18:00 horas o por las mañanas, antes de las 10:00 horas.¿El motivo? La CAMe explicó, a través de su cuenta de "X", que si cargasdurante ese horario evitarás suy ahorrarás dinero, pues rendirá más tiempo, asimismo, el organismo gubernamental explicó que no debes cargar más combustible después de que se libere elde llenado.¡Así que ya lo sabes! Seguir estas recomendaciones durante la "" y la "" puede ayudarte a aprovechar mejor elde lade tu auto, de igual forma, contribuyes a reducir las emisiones contaminantes y a cuidar tu salud.¿Cómo ahorrarSi bien, cargarantes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas puede mejorar sudurante, existen otras recomendaciones y hábitos que los conductores pueden adoptar para optimizar el consumo del combustible.A través de su blog oficial, el fabricante de autos,, compartió algunoscon los que podríasde: si apagas elmientras conduce a una velocidad moderada puedes ahorrar hasta el 12% de, sin embargo, si tu velocidad es alta, la resistencia de las ventanas abiertas haría que sea necesaria más aceleración, por ello, no ahorrarías tanto combustible.: un vehículo pesado puede llegar amás combustible, por eso es mejor liberar algo de espacio.: lo mejor es mantener una velocidad constante al: infla las llantas a lapor el fabricante.No olvides llevar a tu auto a que reciba mantenimiento periódicamente, de no hacerlo, puede afectar aldel combustible a largo plazo.