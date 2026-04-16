A sus 89 años, mujer es la más longeva en doctorarse en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué significa

? Para

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la respuesta no está en el retiro ni en la pausa, sino en alcanzar una meta pendiente por décadas: obtener un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y mantener intacta su pasión por el aprendizaje.El pasado, Marta Elena se convirtió en laen, un logro que corona una trayectoria académica iniciada formalmente a los 42 años, cuando ingresó a la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)."Es unalograr unatres décadas antes", dice con una sonrisa que resume una vida marcada por la disciplina, la vocación docente y la perseverancia.Su camino no fue lineal. Desde joven quiso estudiar en la UNAM, pero su preparatoria cursada en el extranjero no fue validada en México. Esa barrera la llevó a abrirse paso comoen un colegio, donde intercambió clases por la oportunidad de cursar elAños más tarde, ya casada con el académico universitarioy con cuatro hijos, encontró en el recién creadola posibilidad de retomar sus estudios. Ena la licenciatura, combinando la crianza con jornadas nocturnas de estudio.Aunque al inicio pensó en abandonar por la complejidad del sistema, el apoyo de sus compañeras y su propia determinación la hicieron permanecer. Se tituló cona los 46 años y, poco después, inició unade más de cuatro décadas en la FFyL.Su huella quedó en generaciones de estudiantes que pasaron por sus clases de, así como en ele Idiomas del SUAFyL, donde trabajó duranteEl deseo de seguir creciendo la llevó a cursar unaen, etapa en la que fue influenciada por la escritora y académica. Más adelante, tras la, encontró en la universidad un espacio de reconstrucción personal y académica, desarrollando subajo la dirección deYa en una etapa de jubilación, decidió ir por más: ingresó al, donde investigó la institucionalización delde la FFyL. El proceso no estuvo exento de retos —especialmente en el uso de herramientas digitales—, pero el acompañamiento de colegas y amistades fue clave.Elrecibió surodeada de familiares, amigas y autoridades universitarias, en unaque celebró no sólo un grado académico, sino una vida dedicada al conocimiento.Lejos de detenerse, Marta Elena ya tiene un. "Es por gusto, para ver si puedoa que no tomen tanta pastilla", afirma.A sus, su historia desafía cualquier idea sobre la edad y el aprendizaje:para empezar, ni para terminar.