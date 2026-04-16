Gámez niega campaña... pero insiste en crisis de agua en SLP

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, rechazó que el tema del desabasto de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí tenga un trasfondo político, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos lo señalara como posible impulsor de una campaña sobre una supuesta crisis hídrica.

El legislador sostuvo que sus declaraciones se basan en reportes ciudadanos que denuncian la falta de agua en colonias de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, donde —aseguró— hay familias que llevan entre cinco y seis años sin servicio, pese a recibir cobros de manera regular.

Añadió que también existen quejas por presunta agua contaminada, falta de suministro mediante pipas y deficiencias en la atención operativa del organismo Interapas.

En este contexto, informó que junto con otros diputados trabaja en un punto de acuerdo para revisar la situación del organismo operador, ante posibles despidos de personal y fallas administrativas. El exhorto buscará que Interapas cumpla con sus atribuciones en materia de agua potable y drenaje.

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Respecto a la administración municipal, Gámez Macías afirmó que persisten problemáticas como el desabasto de agua, la inseguridad y el deterioro urbano, y consideró que la respuesta del alcalde obedece a las críticas por el servicio.

La postura del legislador surge luego de que Galindo Ceballos negara la existencia de una crisis hídrica generalizada en la capital y advirtiera sobre la difusión de información falsa, incluso con imágenes generadas con inteligencia artificial. El edil aseguró que presas, pozos y la planta de Los Filtros operan con normalidad, aunque reconoció afectaciones focalizadas por fallas en el acueducto de El Realito.