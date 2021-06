Abandonan camioneta con fusiles de asalto en Celaya

Una camioneta con armamento fue abandonada en la colonia Patria Nueva por varios sujetos que habían sido reportados a la Policía la noche de este lunes.

En el interior de la camioneta dejaron tres armas de fuego: un fusil AK-47, con tres cargadores abastecidos, con 78 cartuchos útiles, un AR-15 con 30 cartuchos útiles y un arma corta calibre 9 milímetros con ocho cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que al hacer una revisión en la Plataforma México del Grupo Táctico de Reacción Inmediata (GTRI) encontró que el vehículo Honda HRV color gris tiene reporte de robo.

Detalló que anoche los oficiales realizaban sus recorridos de vigilancia y prevención en la colonia Patria Nueva, cuando en eso les fue reportada de forma anónima, la presencia de personas armadas sobre la calle Expropiación Petrolera.

Los policías se dirigieron a la ubicación proporcionada, pero los presuntos responsables ya no se encontraban en el lugar, por lo cual se realizó un operativo en la zona para tratar de ubicarlos.

Durante el patrullaje, en la calle Sabino Vázquez encontraron el vehículo Honda sin placas, que no contaba con placas de circulación.

Al ser revisado se constató que contaba con reporte de robo del 22 de junio de 2021. Así mismo, se localizó a un costado una motocicleta marca Italika FT-150, color gris, la cual no contaba con números de identificación vehicular, por lo que también fue asegurada.

Los vehículos y las armas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), que se encargará de realizar las indagatorias correspondientes.