Absuelven a única implicada en asesinato del periodista Luis Ramírez

CULIACÁN, Sin., enero 19 (EL UNIVERSAL).- A la única implicada en el asesinato del fundador del portal de noticias "Fuentes Fidedignas" y columnista de una cadena de periódicos, Luis Enrique Ramírez Ramos, por el presunto delito de encubrimiento por favorecimiento, Brysia Carolina, se le dictó la no vinculación a proceso. El pasado 16 de julio del 2022, un Juez de Control y Enjuiciamiento la vinculó a proceso, sin embargo, su defensa promovió un juicio de amparo ante un Juez Federal, el cual resolvió que por su carácter de concubina de la persona que presuntamente encubrió, no se le puede fincar responsabilidades, por lo que se dio marcha atrás a su vinculación.

Según las investigaciones del homicidio doloso del periodista, la madrugada del 4 de mayo del 2022, la víctima salió de su hogar, en la colonia los Pinos, en Culiacán, durante la madrugada, por lo que se comunicó a su madre que se vería con una persona cerca.



Luis Enrique fue subido a la fuerza a un vehículo

Los testimonios y videos captados, muy cerca de su hogar, Luis Enrique fue subido a la fuerza a un vehículo por dos personas luego de recibir una herida de bala en la pierda, lo que le dificultó tratar de huir de las personas.

En las investigaciones aportadas en la carpeta de investigación se establece que el periodista tuvo diferentes con una vecina, identificada como Brysia Carolina, a la que le llegó a tocar con excesiva fuerza la puerta de su casa para que le abriera, por lo que ella primero habló a la línea de emergencia y luego a su pareja sentimental.

La Fiscalía General del Estado en la imputación que realizó en la audiencia inicial, en la que estuvo presente la mujer, expuso que las personas que privaron de la libertad y posteriormente de la vida del comunicador fueron enviados por la pareja sentimental.

A Brysia Carolina la acusan de haber ocultado un teléfono celular con el que tuvo contacto con la persona que presuntamente ordenó la privación de la libertad de Luis Enrique, por lo que le ejecutaron una orden de aprehensión y en la audiencia inicial fue vinculada a proceso, sin que se le dictara prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General del Estado no ha logrado ejecutar dos órdenes de aprehensión giradas por un Juez contra los presuntos homicidas materiales del columnista de la cadena de periódicos en el estado y fundador del portal de noticias "Fuentes Fidedignas".