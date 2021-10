Academia de Ciencias de América Latina apoya a los 31 científicos

La Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) dijo estar preocupada por las acusaciones de Peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada que hizo la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

"La ACAL valora la preocupación de los organismos del Estado por la transparencia en las acciones y el debido uso y a los recursos públicos, pero es muy preocupantes que en cualquier país de nuestro continente y del mundo se usen expresiones que desacreditan a la comunidad académica de esta manera sin que aparentemente se hayan ultimado los fundamentos necesarios para proceder contra los presuntos implicados", dijo la Academia en un comunicado.

También señaló que siempre es "prudente" recordar que "antes de hacer acusaciones de tal calibre, es imprescindible que quienes las hacen, demuestren que hay pruebas que inculpan a los presuntos implicados de delitos tan graves como los que se señalan, tener en cuenta que las personas a quienes en este caso se involucra han dedicado la vida a la academia y que en el medio científico los procedimientos administrativos han estado siempre sometidos a estrictas normas de evaluación y supervisión".

Asimismo, detalló que "es igualmente preocupante que instituciones académicas también estén siendo objeto de persecución y amedrentamiento" y que "no es posible permanecer impasible ante situaciones como estas. Por ser la ciencia una actividad poco comprendida y siempre débil en nuestra región, a pesar de ser un factor clave para el desarrollo de cualquier país, quienes los dirigen tienen la responsabilidad de proteger a las instituciones donde se practica y no promover acciones que las menoscaben y pongan en duda sus funciones, su prestigio e integridad".

La ACAL, informa en su página oficial, fue creada "para honrar la memoria de Simón Bolívar por un grupo de investigadores científicos de América Latina reunidos, con tal objeto, en la Pontificia Academia de Ciencias en 1982" y actualmente está conformada por 309 miembros, entre ellos Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Ecuador, Panamá y México.

En su misión establece que busca "promover y contribuir al desarrollo de las ciencias matemáticas, físicas, químicas, de la vida y de la tierra y sus aplicaciones en beneficio del desarrollo humano, cultural y social y la integración de América Latina y el Caribe".

En el comunicado con fecha de 1 de octubre y que fue firmado por el presidente de la ACAL, Claudio Bifano, y su canciller, Rafael Apitz-Castro, las acciones emprendidas por la FGR y el Conacyt dirigido por María Elena Álvarez-Buylla fueron calificadas como "desmedidas" y por ello, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para "que prevalezca el respeto a las personas que están siendo acusadas y se garantice el debido proceso, con la firme esperanza de que las acusaciones resulten finalmente desestimadas".