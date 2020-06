Ackerman pide a Morena la cabeza de Monreal en el Senado

John Ackerman Rose trasladó a la bancada de Morena en el Senado su reclamo a la información periodística sobre bienes raíces de su propiedad y de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, con la petición de que la fracción retire de su coordinación al senador Ricardo Monreal Ávila, quien le respondió: "No voy a generar condiciones de confrontación con nadie".

En un videomensaje, desde su domicilio en Zacatecas, Monreal Ávila expresó que si no se confronta con la oposición, "menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento, luchando por la Cuarta Transformación".

La postura del líder de la mayoría fue secundada por integrantes de bancada, como la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, al tiempo que, de los 60 senadores morenistas, ninguno hizo eco al mensaje de Ackerman.

En su red social, Fernández Balboa escribió: "Me siento orgullosa de pertenecer a un grupo que ha dado resultados tangibles a favor de la transformación de México, coordinado por Ricardo Monreal".

La senadora Lilly Téllez, quien inició la 64 Legislatura como integrante de Morena, y en el actual receso se pasó al PAN, posteó: "Como si los senadores fueran perros, John Ackerman les truena los dedos. Qué falta de respeto".

El senador Héctor Vasconcelos, quien antes reconoció "valentía, arrojo y compromiso con la idea de transformar México de Ackerman y de Sandoval Ballesteros, dijo: "Considero que John no tiene por qué inmiscuirse en asuntos internos del Senado", y apoyó a Monreal, con quien "hemos logrado reformas sustanciales".

Ackerman reenvió el martes un video con segmentos editados de declaraciones de Monreal Ávila en entrevista con Loret de Mola, a quien dice, respecto de investigaciones de corrupción: "Eres correcto en tu trabajo". Y pregunta: "¿Qué esperan senadores de Morena para renovar su coordinación".

Hasta ayer, a petición de los periodistas, Monreal Ávila ofreció comentarios en video, que abrió con un reporte de su reunión habitual con el Presidente.

"Escuché al Presidente, lo vi de muy buen ánimo, con una actitud siempre muy positiva, optimista, muy firme en la toma de decisiones y eso me alegró. Por eso, me parece que en este momento lejos de buscar contradicciones internas en nuestro movimiento, debemos ver de qué manera podemos todos impulsar la fuerza del país para enfrentarnos a la etapa postcovid".

Subrayó: "Yo voy a seguir reuniéndome con empresarios, con comunicadores de distintas ópticas y vertientes. Creo que nosotros como movimiento, debemos ocupar todos los espacios, [ya que] en política, los espacios vacíos se llenan.

"Nunca me voy a confrontar con quienes simpatizamos en la construcción de este movimiento. Los respeto, respeto su forma de actuar, pero no me voy a generar condiciones de confrontación con nadie", estableció.

"Si no lo hago con la oposición, menos lo haría con mis compañeros que están en el movimiento, luchando por la Cuarta Transformación. Les mando un abrazo de solidaridad a todos, porque los principios nos unen", indicó.

Cerró su mensaje con un llamado a "actuar con mucha seriedad y responsabilidad, defendiendo lo que creemos e impulsando esta profunda transformación que está llevando a cabo el Presidente".

Anoche, de los 60 integrantes de la bancada, 25 se habían pronunciado en sus redes sociales en apoyo al liderazgo de Monreal Ávila, y 34 no lo habían hecho.

Eduardo Ramírez Aguilar, vicecoordinador de la bancada, precisó: "Por más que algunos se confundan, la división interna sólo es útil para quienes quieren ver fracasar a México. No caigamos en su juego con un falso debate". Resaltó de Monreal Ávila su lealtad y capacidad política que está por encima de intrigas facciosas.

Cristóbal Arias afirmó: "Los senadores de Morena somos testigos de que la labor legislativa que coordina, brinda el marco legal al proceso de reconfiguración del sistema político que realiza el Presidente".

Soledad Luévano Cantú detalló: "El compañero John Ackerman se equivoca al pensar que la lealtad implica adulación absoluta. Creo que la visión razonada y constructiva de nuestro coordinador Ricardo Monreal ayuda más al movimiento que a la lambisconería".

Cruz Pérez Cuéllar anotó: "Si alguien respalda y apoya el proyecto de la Cuarta Transformación encabezado por nuestro Presidente es Ricardo Monreal, hombre conciliador y que ha demostrado gran liderazgo como coordinador de la bancada de Morena".

Higinio Martínez dijo que las declaraciones de Ackerman "aunque él no quiera, le ayudan a los conservadores fascistas que quieren tumbar a López Obrador".