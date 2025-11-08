logo pulso
Nacional

Acosador de la presidenta Sheinbaum es vinculado a proceso

Uriel "N" será procesado por abuso sexual y recibió la medida cautelar de prisión preventiva

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 03:23 p.m.
Un juez de control vinculó a proceso a Uriel "N" por el delito de abuso sexual en agravio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En la audiencia realizada en los juzgados de oralidad de la colonia Doctores, el sujeto fue procesado por segunda vez en menos de 24 horas.

Al imputado le fue fijada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Norte.

El juzgador también fijó el plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias, confirmaron fuentes ministeriales.

La tarde del viernes 7 de noviembre, el imputado fue procesado también por el delito de abuso sexual, cometido en contra de una mujer que caminaba por calles del Centro Histórico capitalino.

Contexto

El martes 4 de noviembre, Uriel Rivera Martínez realizó tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum sin su consentimiento, cuando saludaba a algunos simpatizantes en el Centro Histórico.

Ese mismo día, una mujer lo denunció ante la Policía capitalina por haberla acosado, motivo por el cual fue aprehendido.

Por lo anterior, Uriel "N" fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en agravio de la mujer de 25 años y este sábado por el acoso a Presidenta de la República.

