Acoso y violencia: conductoras en plataformas digitales de México en riesgo

Ciudad de México, 29 ene (EFE).- Colectivos y organizaciones internacionales, como Oxfam, reportaron este jueves que 70 % de las conductoras de plataformas digitales en México han sufrido de acoso o de violencia por parte de los usuarios, además advirtieron que se enfrentan a barreras económicas y de "exclusión" en el acceso a seguridad social.

Con el diagnóstico ´Conectadas al cambio´, presentado por Unidas -red de mujeres que promueve el trabajo justo en el país-, las especialistas subrayaron que la violencia más común es la sexual, con acoso en chats e incluso insinuaciones y contacto físico no deseado, así como cancelaciones de viajes por razón de género.

"Para una conductora el riesgo empieza desde que iniciamos un viaje en la puerta de nuestras casas: insinuaciones, intentos de contacto físico, acoso o abusos y viajes que terminan en zonas oscuras y sin señal", declaró Verónica Álvarez, representante del colectivo Lady Drivers, que busca ser una red de cuidado para mujeres ante la falta de respuesta por parte del Estado y empresas en este tema.

En esa misma línea, la coordinadora de la Estrategia de Justicia Laboral de Oxfam México, Marianela Fernández, recalcó que denunciar esta violencia o rechazar un trayecto inseguro puede implicar "castigos y penalizaciones a las conductoras" por el algoritmo, que "reduce sus viajes" y, por ende, sus ingresos.

"Existe una ausencia de una revisión humana efectiva frente a la opacidad de la toma de decisiones algorítmicas, porque, en este contexto, el principal supervisor laboral no es una persona, sino un algoritmo", resaltó.

Exclusión por género

Las expertas insistieron en que las mujeres corren el riesgo de ser "invisibilizadas" en este sector "masculinizado", donde solo una de cada diez es mujer, en un universo de un millón de trabajadores.

El informe señaló que, del total de conductores, solo un 13,5 % superó —debido al denominado "factor de exclusión"— el ingreso neto mensual necesario para ser reconocido como trabajador formal con acceso a la seguridad social, que es de 18.380 pesos (unos 1.067 dólares), tras la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que impulsa la regulación de este sector digital.

"Este factor obliga a generar ingresos muy por encima del ingreso neto objetivo únicamente para alcanzar el piso mínimo de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)",dijo Fernández, tras precisar que el trabajo en plataformas digitales es "muy sensible a los incrementos de precios" y a las temporadas de consumo.

Aunque no se cuenta con cifras desagregadas por género, la representante de Oxfam advirtió que, debido a la desigualdad estructural que sufre el país, este modelo muy probablemente "impacta con mayor fuerza a las mujeres, cuyos ingresos promedio son más bajos como resultado de la sobrecarga de trabajos de cuidados y la fragmentación de las jornadas".

Conductoras y repartidoras del colectivo Hermandad Delivery, afirmaron que su derecho a la seguridad social está sujeto a "la cuota" que registren mensualmente, un criterio que consideran injusto por la realidad desigual que enfrentan las mujeres, así como para los trabajadores que padecen de enfermedades crónicas.

"Muchos conductores tienen enfermedades crónicas y, si sufren una crisis que les impide completar la cuota o dejan de laborar, pierden automáticamente la protección", detalló Álvarez.

Otro tema clave que visibilizaron las expertas fue que las plataformas digitales dan de baja a los conductores que dejan de laborar durante 30 días, lo que provoca que "pierdan su antigüedad o dejen de cotizar", una situación que afecta especialmente a las trabajadoras en proceso de embarazo avanzado o en posparto.