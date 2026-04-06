Activan bomba para rescate de mineros

Ciudad de México.- La operación para localizar a tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa, entró este domingo en una nueva fase, con la puesta en marcha de una bomba, el desalojo de unos 12.600 litros de agua y la continuidad de los trabajos de estabilización, en un operativo que suma 353 personas y más de 255 horas ininterrumpidas.

Las autoridades también han concluido el tendido y la conexión de cableado eléctrico en la zona de interés, según explicó en un comunicado el Puesto de Comando Unificado, encargado del rescate tras el colapso de una presa de jales el pasado 26 de marzo en la mina Santa Fe, ubicada en la localidad sinaloense del Rosario.

Además, informó que la bomba, de 25 caballos de fuerza, comenzó a operar desde las 23:50 horas del sábado, una vez concluida la conexión del cableado en los tableros de alimentación.

El eje de las maniobras sigue siendo la estabilización de la presa de jales y el control de los niveles de agua en la mina, condiciones que las autoridades consideran indispensables para permitir el ingreso seguro de las brigadas de búsqueda hacia la zona de interés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El caso se remonta al colapso de una presa de jales reportado el 26 de marzo, cuando 25 trabajadores realizaban excavaciones. De ellos, 21 salieron por sus propios medios y uno más fue rescatado con vida días después, por lo que tres permanecen atrapados.