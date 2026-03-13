Activan trámite para CURP biométrica en varios estados

El trámite para obtener el nuevo documento de identificación nacional y realizar el registro de los datos biométricos continúa en marcha en la Ciudad de México y algunas entidades del interior del territorio mexicano; a continuación, te mostramos como realizar este proceso.

La CURP Biométrica busca reemplazar la versión tradicional, además de implementar rasgos físicos como lo es la toma de una fotografía del rostro, escaneo de iris de ambos ojos, captura de las 10 huellas dactilares y firma autógrafa digital del ciudadano solicitante.

Según con lo estipulado por la institución del Gobierno de México, el registro de datos biométricos tarda aproximadamente 15 minutos. Además, antes de iniciar el proceso el solicitante deberá otorgar su consentimiento a través del Formato de Solicitud de Inscripción.

Para realizar el registro de rasgos físicos de manera presencial, debes agendar una cita en el portal digital del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO):

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ingresa al sitio web: https://citas.renapo.gob.mx/citas/

Ingresa a la sección "Citas Registro Biométrico" y luego da clic en "Comenzar".

Valida tu correo electrónico a través del código de 6 dígitos que se envía.

Selecciona tu entidad e identifica el módulo más cercano a tu ubicación.

Elige la fecha y la hora de tu cita.

Ingresa tu información (CURP, nombre, apellidos y dirección de correo electrónico).

Confirma tu cita y guarda el comprobante.

De acuerdo con el Registro Nacional de Población, el trámite de actualización de la CURP se puede realizar de manera gratuita en los módulos de registro biométrico de la RENAPO en determinados municipios y en los módulos habilitados en oficinas físicas del Registro Civil en los estados.

Hasta el momento, el trámite está habilitado con cita para los estados de Michoacán (Morelia), Veracruz (Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Xalapa y Misantla) y Zacatecas (Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete, Villanueva, Zacatecas y Nochistlán de Mejía).

Por su parte, en Ciudad de México, existen ocho módulos habilitados en diversas alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en la Dirección General de la RENAPO ubicada en Londres 102, colonia Juárez.

Para realizar el registro de una persona mayor de 18 años es necesario presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP certificada, así identificación oficial vigente (pasaporte, credencial INE para votar, cédula profesional, etc.)

Para el registro de niñas, niños y adolescentes se debe contar con el registro biométrico previo de la madre, padre o tutor, CURP certificada e identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial escolar, cartilla de vacunación, boleta de calificaciones, etc.)

Finalmente, esta versión digital comenzará a ser requerida en algunos trámites oficiales, como accesos a servicios de salud, trámites educativos y registro a programas sociales, agilizando los procesos institucionales, mejorando la seguridad y combatiendo el robo de identidad.